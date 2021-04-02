CHP'li Gökçen'den Kadıköy'deki polis müdahalesine tepki Açıklaması
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CHP'li Gökçen'den Kadıköy'deki polis müdahalesine tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
CHP'li Gökçen'den Kadıköy'deki polis müdahalesine tepki Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polisin müdahale etmesine ilişkin, "Anayasal hakkını kullanan, yanlışa 'yanlış' deme cesaretini gösteren gençlere cevabı iktidar, bir kez daha kaba kuvvetle vermiş oldu.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kadıköy'de izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polisin müdahale etmesine ilişkin, "Anayasal hakkını kullanan, yanlışa 'yanlış' deme cesaretini gösteren gençlere cevabı iktidar, bir kez daha kaba kuvvetle vermiş oldu." ifadelerini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, dün Kadıköy'de öğrencilerin eylem düzenlemek istediğini ancak polisin müdahalesiyle karşılaştığını belirtti.

Öğrencilerin, Boğaziçi Üniversitesi ve öğrencilere yönelik kararlara ilişkin taleplerini CHP'ye de ilettiğini bildiren Gökçen, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, bu kadar basit ama bir o kadar da güçlü taleplerini dile getirdikleri için Kadıköy'de engellendiler. Öğrencilerin darbedildiğine ve müdahalenin çok sert gerçekleştiğine dair bilgileri avukatlarımız bizlere alandan iletti. Anayasal hakkını kullanan, yanlışa 'yanlış' deme cesaretini gösteren gençlere cevabı iktidar, bir kez daha kaba kuvvetle vermiş oldu."

Gökçen, bunun doğru bir yöntem olmadığını, kimsenin hedef gösterilemeyeceğini ve marjinal ilan edilmeyeceğini belirterek, "Gençler birbirine tutunacak, demokrasiden yana olanlar birbirine tutunacak ve tüm zorbalıklarına karşı bambaşka bir Türkiye'nin mümkün olduğunu göstermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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