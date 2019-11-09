CHP'li Gökçen'den intihar vakalarıyla ilgili açıklama: İnsanımızı ekonomik sistemle koruyabiliriz

09.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:43

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, intihar vakalarına karşı bilimsel şekilde hareket eden ücretsiz terapistlere ve intiharı düşünenlerin başvurabileceği etkili profesyonel müdahale hizmetlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gökçen, son dönemde gündeme gelen intihar olaylarıyla ilgili yazılı açımlama yaptı. İntihar olaylarına karşı acil tedbir alınması gerektiğini ifade eden Gökçen, "Artık 'herkes için' politikalar izlenmeli. Kimseyi geride bırakma, kimseyi bu kadar umutsuz hissettirme lüksümüz yok. Herkesin saygın bir yaşam sürmeye hakkı var ve bu hakkı adil bir ekonomik sistemle koruyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu politikalara, herkesin ruh sağlığını korumanın da dahil olması gerektiğini dile getiren Gökçen, parası olmayanın iyi bir psikolojik tedaviden de yoksun olduğunu öne sürdü. Ruh sağlığını korumanın sadece zenginlerin sahip olduğu bir lüks olduğunu savunan Gökçen, "Bilimsel şekilde hareket eden ücretsiz terapistlere, intiharı düşünenlerin başvurabileceği etkili profesyonel müdahale hizmetlerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gökçen, bu konuda önlem alınmaması durumunda işsizliğin yüksek olduğu gençlerde bu vakaların artabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA