CHP'li Gökçen'den "cezaevinde çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması
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CHP'li Gökçen'den "cezaevinde çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

23.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:38
CHP'li Gökçen'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevinde çıplak arama iddialarına ilişkin, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevinde çıplak arama iddialarına ilişkin, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'li yetkililerin "çıplak arama yok" açıklamaları yaptığını, kanunlar ve yönetmeliklerin ise tersini söylediğini savundu. Gökçen, "Çıplak arama mevzuatta ve uygulamada var." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin 2019'da çıplak aramanın Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapıldığına oy birliğiyle hükmettiğini belirten Gökçen, "Anayasa Mahkemesi kararında, yalnızca başvuruda yer alan çıplak arama uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söylemekle yetinmedi, kamu makamlarının da buna dair tatmin edici bir açıklama getirmediğini de ifade etti." görüşünü savundu.

Gökçen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, iki gün önce basın açıklaması yaptığını ve 2015 yılından bir Anayasa Mahkemesi kararını dayanak gösterdiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Oysa o Anayasa Mahkemesi kararını okursanız göreceksiniz, mahkeme bu kararda kişinin işkence ve kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulmadığını söylüyor. Karar, ihlal kararı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesinin usulden reddettiği örnekleri kendini aklama gerekçesi olarak kullanmak yerine son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, mahkeme kararını çarpıtarak kamuoyunu yanıltıyor, açıkça yalan söylüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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