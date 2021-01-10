CHP'li Gökçen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması
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CHP'li Gökçen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

10.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:54
CHP'li Gökçen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, basında sendikalaşmanın zorunlu olması gerektiğini bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, basında sendikalaşmanın zorunlu olması gerektiğini bildirdi.

Gökçen, yazılı açıklamasında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazeteciliğin, işsizlik oranlarının en yüksek görüldüğü mesleklerden biri olduğuna dikkati çeken Gökçen, mesleğini sürdürmekte kararlı olan genç gazetecilerin ise işsiz kalma kaygısıyla asgari ücret ya da kayıt dışı olarak asgari ücretin altında çalışmaya razı olduklarını ifade etti.

Gençlerin, yeni medya olarak adlandırılan ve internet üzerinden yayın yapan mecralara ilgi duyduğunu fakat bu mecralar resmi bir basın organı olarak görülmediğinden sarı basın kartı verilmediğini aktaran Gökçen, bu gazetecilerin, basın kartları olmadığından özellikle toplumsal olaylarda kendilerini tanıtamadıkları için hedef olarak görüldüklerini vurguladı. Gökçen, şunları kaydetti:

"Basın kartı bağımsız bir kurum tarafından verilmeli, RTÜK ve Basın İlan Kurumunun yapıları değiştirilmeli ve gazeteciler, gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklanmamalıdır. Basında sendikalaşma zorunlu olmalı. Özellikle zor koşullarda, düşük ücretlerle çalışan genç gazetecilerin haklarının hem siyasal müdahalelere hem de medya organı sahiplerine karşı korunabilmesi için şarttır. Genç gazeteciler işsizlik korkusuyla değil, merak ve araştırma motivasyonuyla çalışabilmelidir. Başta genç gazeteciler olmak üzere çalışan ve çalıştırılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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