CHP'li Gökçel, Mersin Limanı'nın genişletilmesinin çevreye zarar vereceğini söyledi

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Limanı'nın ihtiyacı karşılamadığı için genişletilmek istenmesinin, çevreye zarar vereceğini, doğanın altüst olacağını iddia etti.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Limanı'nın ihtiyacı karşılamadığı için genişletilmek istenmesinin, çevreye zarar vereceğini, doğanın altüst olacağını iddia etti.

Gökçel, partisinin Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 1962'den beri hizmet vermeye devam eden Mersin Limanı'nın, 2007'de özelleştirildiğini dile getirdi.

İşleten şirketin, ihtiyacı karşılamadığı gerekçesiyle limanı genişletmek istediğini öne süren Gökçel, şirketin denizi doldurarak limanı büyütmesinin bir çevre felaketine yol açacağını söyledi.

Gökçel, genişleme işlemi yapılırken asbest maddesinin ortaya çıkacağının çeşitli raporlarda belirtildiğini, ayrıca doldurma işlemi sırasında 4,3 milyon ton taşın denize döküleceğini savundu.

Böyle bir yükü Mersin'in taşıyamayacağını, havanın, doğanın altüst olacağını, kent trafiğinin olumsuz etkileneceğini ve sorunlar yumağı haline döneceğini iddia eden Gökçel, "Mersin artık Mersin olmayacak" dedi.

Gökçel, limanın genişletilmesinin bölgedeki Atatürk Parkı'nın yok edilmesine de yol açacağını ifade ederek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının randevu taleplerine dönüş yapmadığını ileri sürdü.

CHP'li Gökçel, yatırıma karşı olmadıklarını ancak doğru yatırımları savunduklarını belirterek, projeden vazgeçilmesini istedi.

Ali Mahir Başarır da konuyla ilgili Mersin Valisi'ni iki kez aradığını ancak dönüş yapılmadığını, randevu verilmediğini, Bakanlıktan da randevu alamadıklarını dile getirerek, böyle bir adım atılması, Mersin halkının yok sayılması halinde yüz binlerle direneceklerini söyledi. Başarır, şimdi de denizinin doldurulduğunu savunarak, "O bakanı Mersin'e sokmayız." dedi.

Alpay Antmen de Mersin'in, Atatürk Parkı'nın yok edilmesini istemediğini, Mersin'de yaşayan herkesin yolunun bu parktan geçtiğini belirtti.

Antmen, bir şirketin bu parkı yok etmesine, Mersin'in siluetini bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı