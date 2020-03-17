CHP'li Gökçel'den koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbir önerisi Açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, Politika

CHP'li Gökçel'den koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbir önerisi Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel sektörde ücretsiz izne çıkarılanların ücretlerinin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını, zora düşecek KOBİ'lere yönelik vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesini önerdi.

17.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:22
CHP'li Gökçel'den koronavirüsün ekonomik etkilerine yönelik tedbir önerisi Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle özel sektörde ücretsiz izne çıkarılanların ücretlerinin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanmasını, zora düşecek KOBİ'lere yönelik vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesini önerdi.

Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın, yakın tarihinin en zor günlerinden geçtiğini, 144 ülkede, 150 binden fazla kişinin, bulaşma riski yüksek Kovid-19 'a yakalandığını, Türkiye'de de 47 vatandaşın bu hastalık nedeniyle tedavi altına alındığını söyledi.

Hastalığın en düşük hasarla atlatılması temennisinde bulunan Gökçel, paniğe kapılmadan, ciddi şekilde mücadele edilmesinin önemine işaret etti.

Gökçel, salgının küresel çapta tüm hızıyla yayıldığını ancak birçok kişinin ekmeğini kazanmak için işe gitmek zorunda olduğunu belirtti.

Salgının bertarafında sağlık önlemlerinin yanında ekonomik ve sosyal önlemlerin de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Gökçel, son bir hafta içinde ulaşım sektöründen lokantacılığa kadar bir çok alanda faaliyet gösteren esnafın işlerinin yüzde 50 düştüğünü söyledi. Gökçel, "Esnafımızla birlikte çalışanlarımızın da geleceği belirsiz hale geldi. Türkiye, bu salgına hanelerin ve firmaların aşırı borçlu olduğu bir dönemde yakalandı. 8 milyon gerçek işsiz, 151 milyar liralık borç takipte. Bu işsizliğe ve borçlulara yenilerinin eklenmemesini istiyoruz." dedi.

Gökçel, sorunların üstesinden birlik ve beraberlikle gelinebileceğini, hem esnafı rahatlatacak hem de çalışanları mağdur etmeyecek bir yöntem bulunması gerektiğini söyledi.

Salgının etkilerinden toplumun tüm kesimlerini korumak için aile sigortası önerilerinin olduğunu anımsatan Gökçel, şunları kaydetti:

"Aile sigortası önerimiz derhal TBMM gündemine getirilmelidir. Yoksulluk sınırı altında geliri olan tüm aileler sağlık hakkından ücretsiz yararlanmalıdır. Koronavirüsü nedeniyle özel sektörde ücretsiz izne çıkarılanların ücretlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmeli, işsizlik maaşı süreleri uzatılmalıdır. Zora düşecek KOBİ'lere yönelik vergi ve sigorta primleri ertelenmelidir. Bir hafta içerisinde sicil affı çıkarılarak bu kesimlerin krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır. İller Bankasından belediyelere aktarılan gelirlerde yapılan her türlü kesinti derhal askıya alınmalıdır. Salgın nedeniyle talep daralmasına hassas olan turizm, eğlence, konaklama, ulaştırma gibi sektörlerin kredilerinin yeniden yapılandırılmalı ve bu sektörlerin kredi ve finansmana erişimini kolaylaştıracak tedbirler alınmalıdır. Zora düşecek sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin hak ediş ve kullanım şartlarının kolaylaştırılması için gerekli hazırlıkların yapılması gerekmektedir. Elektrik, su, doğal gaz borcu olanlar için kesintiye gidilmemeli, kesilmiş olanların borçları ertelenmelidir."

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Kaynak: AA

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