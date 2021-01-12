CHP'li Gökçel, çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini söyledi
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CHP'li Gökçel, çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini söyledi

12.01.2021 11:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 11:54
CHP'li Gökçel, çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini söyledi

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Türk çiftçisi borçlarını ödeyemiyor, hacizlerle elinde, avucunda ne varsa alınıyor.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "Türk çiftçisi borçlarını ödeyemiyor, hacizlerle elinde, avucunda ne varsa alınıyor." dedi.

Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk tarımının AK Parti döneminde en karanlık günlerini yaşadığını savundu.

"Türk çiftçisi borçlarını ödeyemiyor, hacizlerle elinde, avucunda ne varsa alınıyor." diyen Gökçel, çiftçinin ürettiği ürünün para etmediğini ve sürekli zararda olduğunu kaydetti.

Gökçel, "Çiftçiler yok olurken tarım kredi kooperatifleri üstüne bir de haciz darbesi vuruyor. Çiftçide ne traktör ne besleyecek hayvan ne de ekip dikecek tarla kalmadı. Deyim yerindeyse çiftçi üretmeye çalıştığı için cezalandırılıyor. İktidardan bu konularla ilgili hiçbir ses yok. Sağır sultan." ifadesini kullandı.

Tarım sektörüne bütçeden verilen desteğin çiftçiyi ve üreticiyi tarıma küstürecek hale geldiğini ileri süren Gökçel, çiftçilerin artık toprağını, hayvanını satıp üretimi bırakmanın derdinde olduğunu söyledi.

Türk çiftçisinin en büyük sorunlarından birisinin de SGK primlerinin yüksekliği olduğunu belirten Gökçel, "Eskiden çiftçiler, tarım Bağkur'u ödüyordu. Kendi adına üretim yapan çiftçiler, 3-5 dekarda üretim yapıyordu. O zamanki sistemde primler 15 gün üzerinden hesaplanıyor, devlet çiftçiye sosyal güvenlik konusunda bu şekilde destek veriyordu. Bugün çiftçiler aslında çok fazla kazanan iş adamlarının ödediği sosyal güvenlik primine yakın prim ödüyorlar. 30 gün üzerinden prim ödüyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin bir kanun teklifi verdiklerini ifade eden Gökçel, "Bu kanun teklifiyle, ülkemizdeki azalan çiftçi sayımız, kırsal nüfusumuz inanıyorum ki yeniden artacak, ülkemiz tarımsal üretimde hak ettiği yere ulaşacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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