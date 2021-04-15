CHP'li Gökçel, "Borçları yapılandırıyorum" demenin çiftçiyle alay etmek olduğunu savundu
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CHP'li Gökçel, "Borçları yapılandırıyorum" demenin çiftçiyle alay etmek olduğunu savundu

Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika
CHP'li Gökçel, 'Borçları yapılandırıyorum' demenin çiftçiyle alay etmek olduğunu savundu

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "borçları yapılandırıyorum" demenin, ya çiftçiyle alay etmek ya da ülkenin gerçeklerinden korkmanın bir resmi olduğunu ileri sürdü.

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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, "borçları yapılandırıyorum" demenin, ya çiftçiyle alay etmek ya da ülkenin gerçeklerinden korkmanın bir resmi olduğunu ileri sürdü.

Gökçel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hükümetin tarımı yok etme politikasının tarlada kendini göstermeye başladığını savundu.

CHP'nin, çiftçinin tarımdan uzaklaştığı, tarımsal üretimin verimsiz olduğu uyarılarına hükümetin kulak tıkadığını iddia eden Gökçel, "Özellikle son yıllarda çiftçinin adeta kabusu olan tarım kredi kooperatiflerine olan borçların yapılandırılacağı ifade ediliyor. Yapılandırma, çiftçinin daha fazla borç yükü altında ezilmesine neden olacak. Çiftçinin takibe giren tarım kredi borçlarının faizini yüzde 11'den yüzde 18'e yükseltiyorlar. Hiçbir çiftçi bunu ödeyemez. Çiftçi yıllardır zaten para kazanamıyor. Çiftçinin hali ortadayken, onun borçlarını 'yapılandırıyorum' demek ya çiftçiyle alay etmek ya da ülkenin gerçeklerinden korktuklarının bir resmidir." diye konuştu.

Gökçel, çiftçinin tohum, gübre, fide ve suyu borçla alabildiğini, sadece tarım kredi kooperatiflerine borçlarının 9 milyar 200 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Bu iktidarın çiftçiye faiz yükü yüklemekten başka yaptığı bir şey yok. Çiftçi ürettiği ürünü satamıyor. Yeterli gelir elde edemiyor. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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