CHP'li Gökçe, Projelerini Tanıttı

'Bu kenti birlikte yöneteceğiz' merhaba sloganı ile yola çıkan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, projelerini tanıttı.

Bir otelde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM İdare Amiri Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Partililerin büyük ilgi gösterdiği tanıtım toplantısında Büyükşehir adayı Gökçe'nin projeleri sinevizyon aracılığı ile gösterilirken, 'Bu kenti birlikte yöneteceğiz' ve 'Terk edilen değil, Tercih Edilen Kent' sloganları ön plana çıktı.

İYİ Parti İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, CHP İl Başkanı Enver Kiraz birer konuşma yaparak ittifakın ruhuna yakışır bir seçim süreci olacağını ve Malatya'da Millet İttifakının adaylarının kazanacağını ifade ettiler.

TBMM İdare Başkanı Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise Malatya'da çok heyecanlı ve çok dinamik bir Büyükşehir Belediye Başkan adayının olduğunu ifade ederek, "Projeleri hedefleri beni heyecanlandırdı. İlçe adaylarımızda iddialı. Malatya beni bu anlamda çok mutlu etti. Şeffaf ve hesap verebilen güçlü belediyeler CHP ile göreve gelecek. Halkımız bunu istiyor" şeklinde konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, Millet ittifakı ile girdikleri yerel seçimlerde bir çok ilçede kazanacaklarına inandığını söyledi.

CHP ve İYİ Parti'nin ilçe Belediye Başkanları ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe'nin toplu olarak kürsüden partilileri selamlamasının ardından Gökçe'nin projelerinin yer aldığı sinevizyon gösterisi gerçekleşti.

Partililerden büyük ilgili gören sinevizyon gösterisinden sonra söz alan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Soner Gökçe, Malatya'nın 16 yıldır kötü yönetildiğini ve bugünkü adayların sanki 16 yıllık sürede bu şehri başkaları yönetmiş gibi bir algı ile propaganda yapmalarını eleştirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir borçlanma içinde olduğunada dikkat çeken Gökçe, "Biz projelerimizi her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Biz şeffaf ve hesap verir bir yönetim anlayışıyla yönetmek arzusundayız. Bizim dönemimizde halkın içinde olacağız, kapımız açık olacak. Bu kentte yaşayan herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vereceğiz. Halkımız arasında kutuplaşmaya neden olan düşünceleri ortadan kaldıracağız. Büyükşehir belediyesi büyük bir borç sıkıntısı ile karşı karşıya. Sadece Büyükşehir değil Yeşilyurt ve Battalgazi'de de borç var. Biz borç olmamalı demiyoruz, elbette ki hizmet ederken borçlanma olacak ama bu borçlanmanın nedenleri kamuoyuna aktarılmalı. Hesap verilmeli, Malatya'da bu borç karşılığında hangi büyük hizmetleri almıştır. Bunları bilmek herkesin hakkı. Biz bu şehri yönetirken insanlarımızın mutluluğunu ön plana alacağız, bu şehrin yetiştirdiği değerlere sahip çıkacağız. Kazanacağız, kazanmak için yola çıktık ve sizlerden isteğim bizleri bu yolda yalnız bırakmayın hep birlikte omuz omuza çalışalım ve Mart'ın sonunda baharı yaşayalım, yaşatalım" diye konuştu.

Bu arada, kürsüye davet edilen adaylar arasında Büyükşehir Adayı Soner Gökçe'nin yanı sıra İYİ Parti'nin Battalgazi Belediye Başkan Adayı Ali Ekici ile Arapgir Belediye Başkanı ve CHP Adayı Haluk Cömertoğlu'na da ilginin büyük olduğu gözlendi. - MALATYA

Kaynak: İHA