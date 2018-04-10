CHP'li Gök'ten "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" Teklifi

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, eğitim yılının başlangıcında sadece öğretmenlere verilen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına ödenmesi için yasa teklifi verdi.

Gök, öğretim yılı hazırlık ödeneğine ilişkin hazırladığı, "657 sayılı Kanun'da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni Meclis Başkanlığına sundu.

Teklif, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında olup, fiilen bu görevlerde çalışanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca tespit edilecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak kaydıyla ve öğretim yılının başında öğretim yılına hazırlık ödeneği verildiği hatırlatıldı.

Gerekçede, tüm eğitim-öğretim çalışanlarının bir bütün olarak görülmesi ve eğitimin niteliğinin arttırılması için öğretmenlerle birlikte diğer kadrolardaki eğitim çalışanlarına da öğretim yılına hazırlık ödeneği alması verilmesi gerektiği vurgulandı.



Eğitim öğretim hizmetlerinin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi halinde niteliğinin artırılarak başarı elde edilebileceğine dikkat çekilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 865 bin 379 öğretmen görev yapmaktadır. Genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında ise 79 bin 375 çalışan bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışanlar özellikle yaz tatillerinde eğitim öğretime hazırlık amacı ile okullarda yoğun çaba sarf etmektedirler. 2018 yılında eğitim öğretim hazırlık ödeneği bin 130 TL olarak ödenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına eğitim öğretime hazırlık ödeneği verilmesi halinde bütçeye sadece 89,6 milyon TL ek getirecektir."