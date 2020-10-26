CHP'li Girgin: "İstihdam teşviki teklifinin amacı, istihdamı kağıt üzerinde artmış göstermek"

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin amacının, "istihdamı sadece kağıt üzerinde artmış gibi göstermek" olduğunu öne sürdü.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin amacının, "istihdamı sadece kağıt üzerinde artmış gibi göstermek" olduğunu öne sürdü.

Girgin, Meclis'te, "İstihdam değil kölelik paketi/köle değil işçiyiz", "İşçinin hakkı torbaya sığmaz/istihdam değil istismar paketi", "25 yaş altı 50 yaş üstü değil/tüm işçi sınıfı tehdit altında" ve "Gençlerin geleceğine, kıdem tazminatına, emeklilik hakkına darbe" yazılı dövizlerle basın toplantısı düzenledi.

AK Parti ve MHP'nin salgın döneminde işçilerin haklarını, "İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile hedef haline getirdiğini iddia eden Girgin, teklifin, kıdem tazminatı başta olmak üzere, birçok hak kaybına neden olacağını savundu.

Girgin, düzenlemenin, sendikaların ve muhalefetin tüm itirazlarına rağmen AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini söyledi.

Kovid-19 salgınında emekçilerin çalışmaya devam ettiğini ve birçoğunun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini savunan Girgin, "Marttan bu yana, salgın yönetiminde emekçiyi kollayan tek bir uygulama bulamazsınız." ifadesini kullandı.

Kanun teklifinde işçilerin lehine düzenleme bulunmadığını öne süren Girgin, "İşçiler için gelir vergisi indirimi, salgından etkilenenlere dönük nakit transferi yok. Dahası kaçak işçi çalıştırmış olan, bunu kabul ettiğinde günlük 44 lira destek verilerek ödüllendiriliyor. Buna karşın, kaçak çalıştırılan işçinin, kaçak çalıştırıldığı dönemdeki sigorta pirimlerinin ödenmesinin yolu kapatılıyor. Düzenlemenin amacı, istihdamı sadece kağıt üzerinde artmış gibi göstermektir." diye konuştu.

Süleyman Girgin, kanun teklifinde, "işçilerin kısmi süreli çalışmaya ikna edilmesine yönelik" madde bulunduğunu ve bunun hak gaspı yaratacağını iddia ederek, düzenlemenin yasalaşması halinde "emeklilikte yaşa takılanların, belirli süreli sözleşmeyle çalışmaya zorlanacağını, bu nedenle söz konusu yıllar için kıdem alamayacaklarını" ifade etti.

"Bu teklif, işçiyi kurban edip patronu koruyor." diyen Girgin, partisinin, Komisyonda olduğu gibi Genel Kurulda da teklife "ret" oyu vereceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman