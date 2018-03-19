CHP'li Gençlerden Şehitlerin Ruhuna Lokma Hayrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke Gençlik Kolları tarafından Çanakkale ve Afrin'de şehit düşenler için lokma hayrı yapıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Haftası etkinlikleri kapsamında CHP Söke İlçe Gençlik Kolları lokma döktürdü. Meydanda düzenlenen etkinlikte konuşan CHP Söke İlçe Gençlik Kolları Başkanı İlkyaz Gölcük, Çanakkale Savaşının Büyük Türk Milleti'nin, tarih önündeki en büyük hesaplaşmalarından biri olduğunu ifade ederek, "Çanakkale Zaferi, Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir zaferdir" dedi. - AYDIN