CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a tepki
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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Engin Özkoç, Sakarya, Güncel

CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a tepki

Sakarya'da bir grup CHP'li genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinden dolayı CHP Milletvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek, "Mecliste yapılan talihsiz konuşmayı ve Engin Özkoç'u kınıyoruz.

10.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:55
CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a tepki

Sakarya'da bir grup CHP'li genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinden dolayı CHP Milletvekili Engin Özkoç'a tepki göstererek, "Mecliste yapılan talihsiz konuşmayı ve Engin Özkoç'u kınıyoruz. Sakarya halkı adına TBMM'den özür diliyoruz" dediler.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde toplanan bir grup CHP'li genç, CHP Milletvekili Engin Özkoç'a tepki gösterdi. Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretinin ne partilerine ne de Sakarya'ya yakışmadığını dile getiren gençlerden Yeşim İstekertik, CHP Gençlik Kollarında bir takım görevlerde bulunduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanı kim olursa olsun TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı oy veren bir partili olarak kınıyorum. CHP'liler olarak kınıyoruz bu hareketini. Daha önce gençlik kollarında bulundum, şuanda da bazı görevlere katılıyorum" dedi.

Engin Özkoç'un hareketinin ne CHP'li ne de Sakaryalı birine yakışmadığını dile getiren Ülvi Köse de, "Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan, Sakaryalı olmaktan ve CHP'li olmaktan gurur duyuyoruz. Fakat bizim verdiğimiz oylarla milletvekili olup Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu TBMM'de cumhurbaşkanı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun neticede cumhurun başıdır. Devlet terbiyesi denilen bir şey vardır. Bu ne CHP'liye ne de Sakaryalıya yakışır. Engin Özkoç'u bu çirkin söylemlerinden dolayı kınıyoruz" diye konuştu.

TBMM'de bu tarz konuşma yapan bir vekilin kısa vadede gündemde olacağını ifade eden Ecem Can ise, "Biz CHP'ye oy verdik Atatürk'ün partisi olduğu, halk partisi olduğu için. CHP'li bir vekilin TBMM'de bu tarz konuşma yapması sadece kısa vadede gündemde olmasını sağlar. Sakarya halkı bunu unutmaz, uzatmamak gerekirse Mecliste yapılan talihsiz konuşmayı ve Engin Özkoç'u kınıyoruz. Sakarya halkı adına TBMM'den özür diliyoruz" şeklinde konuştu.

Gençler açıklama sonrasında olaysız şekilde dağıldı.

(Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

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