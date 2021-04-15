CHP'li Gaytancıoğlu, iktidara geldiklerinde Saros FSRU Projesi'ni durduracaklarını söyledi
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CHP'li Gaytancıoğlu, iktidara geldiklerinde Saros FSRU Projesi'ni durduracaklarını söyledi

CHP'li Gaytancıoğlu, iktidara geldiklerinde Saros FSRU Projesi'ni durduracaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi'ndeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi'nin inşaatını, partisi iktidara geldiğinde durduracaklarını belirtti.

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CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Saros Körfezi'ndeki Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) Gemi İskelesi Projesi'nin inşaatını, partisi iktidara geldiğinde durduracaklarını belirtti.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Saros'un tahribatını görmezden geldiğini ileri sürerek, bölgenin 25 binlik ve 100 binlik planlarında yer almamasına rağmen FSRU limanı inşaatına izin verildiğini savundu.

FSRU limanı yapımı projesinin 2 yıl önce gündeme geldiğini hatırlatan Gaytancıoğlu, Edirne Bölge İdare Mahkemesinin ÇED süreci iptal kararı sonrasında, işin yüklenicisi olan BOTAŞ'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurusuyla ikinci ÇED sürecinin başladığını anlattı.

Gaytancıoğlu, 9 farklı bilim uzmanının ikinci ÇED raporunu da olumsuz olarak hazırlayıp mahkemeye sunduklarını aktararak, bu rapora istinaden yürütmeyi durdurma kararı için Edirne Bölge İdare Mahkemesine başvurulduğunu bildirdi.

Projeye, deprem bilimciler, jeologlar, ziraat mühendisleri, biyologlar, kuş bilimciler, çevre mühendisleri, ormancılar ve hukukçuların da karşı olduğunu dile getiren Gaytancıoğlu, "Size söz veriyorum, CHP iktidarında inşaat hangi noktadaysa durdurup, doğal haline geri döndüreceğiz. Saros, bize atalarımızdan mirastır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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