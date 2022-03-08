CHP'li Fethi Açıkel'den sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Cumhuriyetimizin gururu sağlık ordumuzun ve genç kuşak vasıflı iş gücünün yurt dışına göçünün engellenmesi, CHP'nin ve Millet İttifakı iktidarının önceliklerinden birisi olacaktır." ifadesini kullandı.

Açıkel, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kadın Muhtarlar buluşmasında, yurt dışında çalışmak için başvuran ve mesleklerini yurt dışında sürdürmeye devam eden doktorlarla ilgili sözlerini hatırlattı.

Parti olarak uzun süredir sağlık sistemindeki stratejik planlama eksikliğine, yapısal sorunlara, mesleki memnuniyetsizlik yüzünden sağlıkçılar arasında yaygınlaşan istifalara ve yurt dışına beyin göçü eğilimindeki artışa dikkat çektiklerini aktaran Açıkel, Türk Tabipleri Birliğinin verilerinin de özellikle doktorlar arasında yurt dışına göç eğiliminin arttığını net şekilde gösterdiğini bildirdi.

Buna göre, 2012'de yurt dışına gitmek için başvuru yapan hekim sayısının 59 iken, 2021'de 1405'e çıktığını vurgulayan Açıkel, şunları kaydetti:

"Sarayın yanlış politikaları yüzünden, sağlıkçı ordumuz göz göre göre kan kaybediyor ve Türkiye'deki sağlık beyin göçü dünya gündeminde dahi kendisine yer buluyor. Bununla birlikte son dönemde, artık sadece hekimler arasında değil, hemşireler arasında da ciddi bir yurt dışına çıkış eğilimi yani 'hemşire göçü' başlamış durumda. Sağlıkta beyin göçü, AKP'nin dayattığı ve sağlık sistemimizde büyük yıkım yaratan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir sonucudur. Cumhuriyetimizin gururu sağlık ordumuzun ve genç kuşak vasıflı işgücünün yurt dışına göçünün engellenmesi, CHP'nin ve Millet İttifakı iktidarının önceliklerinden birisi olacaktır."