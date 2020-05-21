CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı (3) MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: YİNE SALDIRI OLDU, MERKEZİ SİSTEME ARA VERİLDİİzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alınırken, İzmir İl Müftülüğü,...

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA: YİNE SALDIRI OLDU, MERKEZİ SİSTEME ARA VERİLDİ

İzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir gözaltına alınırken, İzmir İl Müftülüğü, bugün Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de aynı tarzda saldırı olduğunu ve merkezi sisteme ara verdiklerini duyurdu.

'BAZI CAMİLERİMİZE YİNE AYNI TARZDA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR'İzmir İl Müftülüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün Bayraklı ve Bornova ilçelerinde de aynı tarzda saldırı olduğunu ifade edildi. Müftülüğün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir'de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: DHA