CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı (2) GÖRÜNTÜLERİN NASIL ULAŞTIĞI SORULDUİzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan ve ifadesine başvurulmak üzere akşam saatlerinde emniyete davet edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu...

GÖRÜNTÜLERİN NASIL ULAŞTIĞI SORULDU

İzmir'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan ve ifadesine başvurulmak üzere akşam saatlerinde emniyete davet edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e, 'Paylaşımını yaptığı çeşitli camilerdeki görüntülerin kısa sürede nasıl eline ulaştığı' sorusunun yöneltildiği öğrenildi.

CEP TELEFONU DA İNCELEMEDEAyrıca, Özdemir'in cep telefonun da incelemeye alındığı, camilerde müzik yayınının yapıldığı sırada görüşme yapıp yapmadığının da araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA