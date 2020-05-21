CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
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CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı

İZMİR'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.

CHP'li eski il başkan yardımcısı gözaltına alındı
21.05.2020 20:16 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:19

İZMİR'de, camii hoparlörlerinden İtalyanca bir marşın çalınmasıyla ilgili olarak, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.

İzmir'de, dün saat 17.00 sıralarında, birçok caminin hoparlöründen İtalyanca bir marş çalınmasıyla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaşan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı.

Konuya ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan gözaltına alınmıştır."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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