CHP'li eski başkan yardımcısı Banu Özdemir, tutuklandı (2)
TUTUKLANDIİzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilerek camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
22.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:09
TUTUKLANDI
İzmir'de, merkezi sistemin frekansına girilerek camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaşınca gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'dini değerleri aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA