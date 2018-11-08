CHP'li Erol: Üyelik Bağımızı Kesmeye Çalışabilirler Ama CHP Kimliğini Alamazlar

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiğini televizyondan öğrendiğini belirterek, "Disipline sevk edilme gerekçem, grup başkan vekillerinden izin almadan televizyon programına katılmamdır. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Grup Yönetim Kurulu'nca Grup Disiplin Kurulu'na sevk edilmesini değerlendirdi. CHP'li Erol, disipline sevk edilmesine ilişkin "Ben de televizyonlarda, alt yazıdan öğrendim. Gerekçesi, grup başkan vekillerinden izin almayarak, televizyon programına katılmak. Programa çıkarken, ulaştığım kadarıyla bilgi veriyorum. Sevindirici olan yanı ise katladığım programlarda konuşmaların içeriğinden dolayı değil, yalnızca televizyon programına katılmaktan dolayı bir disiplin süreci başlatılması. Demek ki parti içinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Son derece üzgünüm. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler; ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar. İzin almadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım."

- Ankara