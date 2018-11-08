CHP'li Erol: Partiye Üyeliğimizi Kesmeye Çalışabilirler Ama CHP Kimliğini Elimizden Alamazlar

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti disiplinine sevk edildiğini televizyonda öğrendiğini belirterek, "Disipline sevk edilme gerekçem grup başkanvekillerinden izin almadan televizyon programına katılmamdır. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Yönetim Kurulu tarafından Grup Disiplin Kuruluna sevk edilmesini değerlendirdi. Gürsel Erol disipline sevk edilmesine ilişkin şunları söyledi:

"Ben de televizyonlarda alt yazıdan öğrendim. Gerekçesi grup başkanvekillerinden izin almayarak televizyon programına katılmak. Programa çıkarken ulaştığım kadarıyla bilgi veriyorum. Sevindirici olan yanı ise katıldığım programlarda konuşmaların içeriğinden dolayı değil, yalnızca televizyon programına katılmaktan dolayı bir disiplin süreci başlatılması. Demek ki parti içinde biraz daha dikkatli olmalıyız. Son derece üzgünüm. Partiyle üyelik bağımızı kesmeye çalışabilirler ama CHP kimliğini asla elimizden alamazlar. İzin almadan ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmemizi üzüntüyle karşılıyorum. Partimin yetkili organlarının vereceği her karara saygılıyım."

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-Gürsel Erol'un açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR/ ANKARA,

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