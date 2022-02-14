CHP'li Erol: "Maden'deki rezervler Türkiye'deki en büyük rezervlerdir" - Haberler
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CHP'li Erol: "Maden'deki rezervler Türkiye'deki en büyük rezervlerdir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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CHP'li Erol:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesindeki Kısabekir bölgesi olarak adlandırılan sahada MTA'nın yaklaşık 1 yıldır yaptığı sondajlarda bulunan altın, bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervinin Türkiye'deki en büyük rezervler olduğunu söyledi.

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesindeki Kısabekir bölgesi olarak adlandırılan sahada MTA'nın yaklaşık 1 yıldır yaptığı sondajlarda bulunan altın, bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervinin Türkiye'deki en büyük rezervler olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Erol Maden Kısabekir Sahasında bulunan zengin rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili 1 Martta yapılacak ihale öncesinde açıklamalarda bulundu. Erol, "Kısabekir bölgesi olarak adlandırılan sahada MTA'nın yaklaşık 1 yıldır yaptığı sondajlarda bulunan altın, bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervi Türkiye'deki en büyük rezervlerdir. Sahanın yüzde 100'ünde 30 milyar dolarlık rezerv olduğu tahmin ediliyor. Bu maden ülkemizin ekonomisi için son derece önemli bir milli servettir. Bizim buradaki önerimiz, kamu- özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek bu sahanın işletilmesidir. Çünkü Elazığ kamuoyu bu konuda son derece duyarlı" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Gürsel Erol, Türkiye, Maden, Politika, Haberler

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