CHP'li Erol, İzinsiz Tv'ye Çıktığı İçin Disipline Sevk Edildi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, izinsiz olarak TV programlarına çıktığı gerekçesiyle partisi tarafından disipline sevk edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Yönetim Kurulu Sakarya Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Engin Özçok başkanlığında toplanarak, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile ilgili disiplin kararı aldı.

Alınan kararda CNN, Habertürk ve Halk TV'de yayınlanan programa grup başkan vekillerine bilgi vermeden katıldığı için "Yetkili Organ Kararlarına aykırı davranmak" nedeniyle "Kesin Çıkarma"ile "Önemli Olarak" cezalandırılması önerisiyle Grup disiplin kuruluna sevk edildiği yer aldı. - ANKARA