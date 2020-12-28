CHP'li Erol: "Elazığ'daki son depremde orta hasarlı binalar oturulamayacak hale geldi"
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CHP'li Erol: "Elazığ'daki son depremde orta hasarlı binalar oturulamayacak hale geldi"

28.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:25
CHP'li Erol:

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte son meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından orta hasarlı binaların oturulamayacak hale geldiğini, bu binaların ağır hasarlı ilan edilerek yıkılması gerektiğini belirtti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, kentte son meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından orta hasarlı binaların oturulamayacak hale geldiğini, bu binaların ağır hasarlı ilan edilerek yıkılması gerektiğini belirtti.

Erol, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ'da 24 Ocak'ta Sivrice merkezli yaşanan depremden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, süreci başarıyla yürüttüğünü hatırlattı.

Daha sonraki süreçte mülkiyet haklarının korunması, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi konusunda sorunlar yaşandığını söyleyen Erol, bu sorunların temelinde 1959 tarihli Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun olduğunu, kanunun günün ihtiyaç, talep ve beklentilerini karşılamadığını ifade etti.

Elazığ'da dün yaşanan 5,3 şiddetindeki depremden sonra şehrin hangi risklerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Erol, "5,3 şiddetindeki deprem aslında normal. İlk kez oluyorsa sorun değil ama Elazığ'da 24 Ocak'ta yaşanan bir deprem var. Bu depremde 3 bina yıkıldı ancak 14 bin binaya ilişkin yıkım kararı verildi." dedi.

Elazığ'da dünkü depremden sonra orta hasarlı binaların oturulamayacak hale geldiğini belirten Erol, "Elazığ'da şu anda orta hasarlı binalar inanılmaz riskli hale geldi. Vatandaşlar bu binalara girmeye korkuyor. Talebimiz orta hasarlı binaların incelemelerinin bir an önce yapılarak ağır hasarlı ilan edilmesi." diye konuştu.

"Orta hasarlı bina" tanımının mevzuattan kaldırılmasını talep eden Erol, "Bir bina ya hasarlıdır ya da değildir. Güçlendirmeyle ayakta tutacağınız binanın, depremin büyüklüğüne göre ayakta kalma şansı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ'daki kamu arazilerinin TOKİ'ye tahsis edildiğini, TOKİ'nin de bu arazileri ihale yöntemiyle satışa çıkardığını hatırlatan Erol, bunun doğru olmadığını, deprem bölgelerindeki kamu arazilerinin, kamunun mülkiyetinde olması gerektiğini dile getirdi.

Erol, ayrıca TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu'nun, Elazığ'a gelerek yerinde inceleme yapmasını talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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