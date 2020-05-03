CHP'li Erdoğdu: "Pandemi sonrası Türkiye'yi işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunlar bekliyor"
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CHP'li Erdoğdu: "Pandemi sonrası Türkiye'yi işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunlar bekliyor"

CHP'li Erdoğdu:
03.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:10

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Pandemi sonrası Türkiye'yi büyük bir işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunlar bekliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Pandemi sonrası Türkiye'yi büyük bir işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunlar bekliyor." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin işsizlikten kırılan, çalışanlarının üçte biri kayıtsız çalışan, kalanları da açlık sınırında mücadele eden, fakir ve geri bırakılan bir ülke olduğunu savundu.

İktidarın yanlış politikaları sonucu Türkiye'nin borçlu bir ülke haline geldiğini ileri süren Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası Türkiye'yi büyük bir işsizlik ve işsizlikten doğacak sorunlar bekliyor. Sırf AKP yönetimde olduğu için Türkiye umutsuz bir döneme girdi. Oysaki saygın, basiretli, yolsuzluklara bulaşmamış ve şeffaflıktan yana bir iktidar olsaydı, bugün dünyanın her tarafından nakit fışkırırken, bize sonsuz ucuz kaynaklar gelir bunlar da verimli alanlara yansıtılabilirdi. Biz de bu salgını bu kadar çaresiz, maske bile bulamayıp IBAN ile para toplamaya çalışarak geçirmek zorunda kalmazdık."

Erdoğdu, demokrasinin, kuvvetler ayrılığının, hukukun üstünlüğünün tam sağlanması halinde ülkeye içeriden de dışarıdan da para akacağını savunarak "Dış politikada bu kadar kavgacı ve tutarsız olunmasa ne ihracatı bu kadar ucuz, ne de ithalatı bu kadar pahalı olur. Bunları anlatmayalım diye medyaya ağır baskı var. AKP artık tarihsel misyonunun sonuna geldi. Sadece AKP değil, insanları din ile aldatanların siyasi misyonların sonuna gelindi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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