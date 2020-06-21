CHP'li Erdoğdu'dan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" değerlendirmesi Açıklaması
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CHP'li Erdoğdu'dan "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bir borç krizi, bir işsizlik krizi söz konusu ve bir döviz krizi arifesindeyiz.

CHP'li Erdoğdu'dan
21.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bir borç krizi, bir işsizlik krizi söz konusu ve bir döviz krizi arifesindeyiz. Şimdi işçinin birikmişine el attılar." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi"ne ilişkin yazılı açıklamasında, ekonominin korkunç bir kaynak sıkıntısı içinde olduğunu ve yılların birikmiş Merkez Bankası yedek akçesinin bile kullanıldığını savunarak Türkiye'nin şu an iflas etmiş bir ülke konumunda olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin bilinen ve bilinmeyen son kaynaklarının yağmalandığını, kıdem tazminatının da bunlardan biri olduğunu ileri süren Erdoğdu, "Mesele kıdem tazminatı, aktör de AKP olunca büyük şüphe duymak gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Bir borç krizi, bir işsizlik krizi söz konusu ve bir döviz krizi arifesindeyiz. Şimdi işçinin birikmişine el attılar. Ben sermaye ve iş çevrelerini uyarıyorum. İkinci adres kendileri. Belki varlık vergisi olacak, belki mevduat vergisi, belki başka şeyler olacak ama işçiden sonra gelecekleri kapı işveren kapısıdır. Onun için işverenin de bu konuda kararlı olması gerekiyor. Korkaklığa, sürekli iktidar yanında görünmeye gerek yok. Çünkü bu merdiven böyle örüldü. Bugün işveren de işçisinin yanında durmak zorunda."

"Tamamlayıcı emeklilik' dedikleri, işçinin kıdem tazminatına çökme operasyonu"

CHP olarak bütün güçleriyle işçinin yanında duracaklarını bildiren Erdoğdu, önce işçinin bu konuda sendikasına hesap sorması gerektiğini ifade etti.

Aykut Erdoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sendikalara şunu söylüyoruz; 'CHP'yi öne sürelim, biz bir şey yapmayalım.' Öyle bir şey yok. İşçi de önce bu konuda sendikasına hesap sorsun. Önce onlar çıkacak, işçi çıkacak biz de bütün gücümüzle destekleyeceğiz. Çünkü şöyle bir kolaycılık var; 'CHP sokağa insin' İşçinin hakkı, önce işçi inecek. Eğer sen alın terini bu kadar rahat verirsen alırlar zaten. Sen çıkarsan muhakkak yanında duracağız. Sen 15-20 yıl çalışmışsın, bir oğlun, bir kızın var. Kızının çeyizi, oğlunun askerliği için tek umudun bu ve bu senden alınacak. Adını değiştirerek, 'tamamlayıcı emeklilik' dedikleri, senin yani işçinin kıdem tazminatına çökme operasyonu. Kanma."

İktidarın fonları kendisine kaynak olarak gördüğünü, bunun en iyi örneğinin İşsizlik Fonu olduğunu savunan Erdoğdu, bu fonda biriken paranın tamamının hazine kağıtlarına yatırıldığını, hatta arada düzenlemeler yapılarak yandaş müteahhitlerin hak edişlerinin ödendiği iddiasında bulundu.

"İşsizlik Fonu artık devletin fonu. İşsizlik Fonu olsa işsiz kullanır. İşsizin kullandığı, bu fonun yüzde 5'i bile değil. Buradaki para Hazine ve kamu bankaları aracılığıyla büyük yandaş müteahhitlere kredi olarak gitti. Bu yüzden de kamu bankaları battı." ifadelerini kullanan Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi artık tamamıyla saray ve çevresindekileri finanse etmek üzere kurulmuş bir kaynağa dönüştü. Varlık Fonu da öyle. Varlık Fonu, Cumhuriyet'in bütün varlıklarını son kuruşuna kadar kullanmak üzere, denetim dışında bütçe disiplini dışında kurulmuş bir yapı. Yani artık her kaynağın sonuna geldiler, sıra şimdi kıdem tazminatında. Ama CHP olarak, işçilerle dayanışacağız ve onların alın terinin bir avuç yandaşa peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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