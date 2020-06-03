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CHP'li Erdoğdu'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "TÜİK'in vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmayalı uzun süre oldu.

CHP'li Erdoğdu'dan enflasyon değerlendirmesi Açıklaması
03.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "TÜİK'in vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmayalı uzun süre oldu. Vatandaş artık enflasyonu kendi yaşadığı şartlar ile ölçüyor." görüşünü paylaştı.

Erdoğdu, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin yazılı açıklamasında, enflasyonun mayıs ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 1,36, yıllık yüzde 11,39'a yükseldiğini belirtti.

Resmi rakamların bu oranları söylemesine karşın, vatandaşın yüz yüze kaldığı enflasyon oranlarının bu rakamlardan çok büyük olduğunu herkesin yaşayarak gördüğünü aktaran Erdoğdu, vatandaşların marketlere girip birkaç rafa bakarak gerçek enflasyonun ne olduğunu gördüğünü kaydetti.

TÜİK'in açıkladığı rakamların vatandaş için artık bir anlamı olmadığını savunan Erdoğdu, "TÜİK'in vatandaş nezdinde inandırıcılığı kalmayalı uzun süre oldu. Vatandaş artık enflasyonu kendi yaşadığı şartlar ile ölçüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Ülkede, hiçbir dönemde yaşamadığı kadar yeni para basımına tanık oluyoruz. Piyasada dolaşan paranın neredeyse 3'te 1'i yeni basılmış para. İlk defa bu kadar kısa bir sürede bu kadar yüklü bir para basımı gerçekleşiyor. Belli ki bu yaz bu şekilde geçecek. Bu kadar hızlı artıştan tedirgin olmak lazım. Bu, daha yukarıda bir enflasyon ve daha yüksek bir kamu borç stoku demek. Merkez Bankası'nın bilanço genişlemesi ile talebi artıran kredi genişlemesi, enflasyonu artırmaya devam edecek. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda uzun sürecek bir çift haneli enflasyon rakamlarıyla karşı karşıya kalacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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