CHP'li Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması
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CHP'li Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması

CHP'li Erdoğdu'dan ekonomi değerlendirmesi Açıklaması
04.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:30

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Kur etkili maliyet enflasyonunu da göz önüne alırsak yarın hayat normalleştiğinde bizi nasıl insafsız bir hayat pahalılığının beklediğini görebiliriz." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Kur etkili maliyet enflasyonunu da göz önüne alırsak yarın hayat normalleştiğinde bizi nasıl insafsız bir hayat pahalılığının beklediğini görebiliriz." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, TÜİK tarafından nisan ayı enflasyonunun geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,94, mart ayına göre ise 0,85 oranında yükseldiğinin açıklandığını hatırlattı.

Kur kaynaklı maliyet enflasyonunun henüz nisan ayı rakamlarına yansımadığını, fiyatlara yansımanın gelecek aylarda olacağını belirten Erdoğdu, "Genel harcamanın 5'te bir düştüğü bir ortamda, eski tüketim sepetini varsayarak hesaplama yaparsanız, enflasyon zaten düşük çıkar ama her türlü TÜİK makyajına ve pandemi ile enerji fiyatlarındaki düşüş ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki ılımlı seyre rağmen enflasyondaki düşüş beklentiyi karşılamamış. Kur etkili maliyet enflasyonunu da göz önüne alırsak yarın hayat normalleştiğinde bizi nasıl insafsız bir hayat pahalılığının beklediğini görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, Merkez Bankasının, Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyondaki aşağı gelişin belirginleşeceği" ifadesini kullanarak yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e indirdiğini, yıl sonunda Merkez Bankasının yanıldığının görüleceğini iddia etti.

Sadece kurdaki artışın bile üretici fiyatlarındaki artış eğilimini güçlendirdiğini belirten Erdoğdu, özellikle kur riskini yönetmekte zorlanan küçük ve orta ölçekli firmaların pandeminin de etkisiyle iyice zora düştüğüne işaret etti.

Erdoğdu, "Artan kur nedeniyle ithal ara malı iyice yükselen KOBİ'ler ağır bir maliyet enflasyonu ile karşı karşıya. Bu yetmezmiş gibi bir de tüm sektörler korkunç bir talep daralmasıyla karşı karşıya. Ekonominin dizginlerini çoktan kaybetmiş olan AKP, onları yine borçlandırarak sorunları ötelemeye ve kendisine nefes aldırmaya çalışıyor. Ancak aldıkları bu plansız önlemler, sorunları çözmediği gibi enflasyonu azdırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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