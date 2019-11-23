Chp'li erdoğdu: benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır
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Chp'li erdoğdu: benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır

CHP'li Erdoğdu: Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır (2)EKLENTİYE İLK BALYOZU VURDUCHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Çeşme'de bulunan Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının site yönetimine aykırı eklentiler yapıldığı ve tasarıma göre inşa edilmediği...

23.11.2019 18:10 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:13
Chp'li erdoğdu: benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır

CHP'li Erdoğdu: Benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır (2)

EKLENTİYE İLK BALYOZU VURDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı , 'de bulunan Günkent Sitesi'nde satın aldığı villasının site yönetimine aykırı eklentiler yapıldığı ve tasarıma göre inşa edilmediği gerekçesiyle mühürlenmesinin ardından villasına gelerek incelemelerde bulundu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da eşlik ettiği Erdoğdu, villasındaki söz konusu eklentiye ilk balyozu kendisi vurdu. Erdoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Erdoğdu'nun siteye girmeden önce yaptığı, "Site girişindeki nizamiye, halkın buraya girişine engel oluyor' açıklamasının ardından girişteki bariyerler de ekiplerce yıkıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Chp'li erdoğdu: benim yaptığım bir cam balkon ve bir depo inşaatıdır
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