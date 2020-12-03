CHP'li Erbay: "Doğaya zarar veren projelerden vazgeçin"

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'daki bazı projelerin çevreye zarar verdiğini iddia ederek, "Doğaya zarar veren projelerden vazgeçin.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, Muğla'daki bazı projelerin çevreye zarar verdiğini iddia ederek, "Doğaya zarar veren projelerden vazgeçin." dedi.

Erbay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Çevre Ajansının kurulmasıyla ilgili yasa görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Soru işaretleriyle dolu bir yasa." değerlendirmesinde bulundu.

Kurulmak istenen ajansın harcamaları, personel atamasını nasıl yapacağının belli olmadığını öne süren Erbay, "Çevre Ajansı kurulmasında gerekçe olarak yazılan, pembe tablolar çizilen konuların gerçekçi olmadığını Genel Kurul'da anlatmak istiyorduk ama özellikle Muğla'da yaşanan doğa talanları, bu yasanın gerekçelerini anlatan samimiyetten çok daha uzak olduğunu gösteren somut olaylar yaşanmakta." diye konuştu.

Erbay, Muğla'daki doğal güzelliklerin korunmasıyla ilgili büyük mücadele verdiklerini iddia ederek, doğaya, su kaynaklarına, turizm alanlarını zarar verecek projeler devam ettikçe güzelliklerin gelecek kuşaklara aktarılmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Bölgede 3-5 yılda Muğla için ÇED süresiyle ilgili 1265 başvuru yapıldığını belirten Erbay, bunların özellikle maden aramalarıyla ilgili olduğunu savundu.

Muğla'nın tarım ve turizmiyle ülkeye çok büyük katma değer sağladığını ifade eden Erbay, maden sahalarına izin verildiği sürece üretimlerin yapılmasının mümkün olmayacağını, turizmin zarar göreceğini belirtti.

Erbay, bölgede devam eden faaliyetler nedeniyle içme suyu kaynaklarına ve doğaya zarar verildiğini de öne sürerek, Akyaka'daki liman projesinin de bölge insanıyla görüşülerek daha sağlıklı bir şekilde yapılması gerektiğini savundu.

Bölgedeki farklı projelerden bahseden ve zararları olduğunu öne süren Erbay, "Doğaya zarar veren projelerden vazgeçin." diye konuştu.

Yatırımlara karşı olmadıklarını ifade eden Erbay, ilgili bakan ve bürokratlardan talebinin, bölge halkının, uzmanların dinlenerek projelerin hayata geçirilmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı