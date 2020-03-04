CHP'li Engin Özkoç'un sözleri TBMM'deki kavganın fitilini ateşledi
Bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullanan CHP'li Engin Özkoç'un Genel Kurul görüşmeleri sırasında kürsüye çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.
TBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Genel Kurul'da çıkan kavganın fitilini CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği ağır ifadeler neden oldu.
CHP'li Engin Özkoç, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Bu açıklamanın ardından Genel Kurul görüşmelerine geçildi. Görüşmeler esnasında söz alan Özkoç'un kürsüye çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve Genel Kurul salonu karıştı.