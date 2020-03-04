CHP'li Engin Özkoç'un sözleri TBMM'deki kavganın fitilini ateşledi
Haberler » Politika » CHP'li Engin Özkoç'un sözleri TBMM'deki kavganın fitilini ateşledi - Haberler

CHP'li Engin Özkoç'un sözleri TBMM'deki kavganın fitilini ateşledi

Bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullanan CHP'li Engin Özkoç'un Genel Kurul görüşmeleri sırasında kürsüye çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü.

04.03.2020 17:37 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:50

TBMM'de CHP'li 'un konuşması sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Genel Kurul'da çıkan kavganın fitilini CHP'li Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği ağır ifadeler neden oldu.

CHP'li Engin Özkoç, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler kullandı. Bu açıklamanın ardından Genel Kurul görüşmelerine geçildi. Görüşmeler esnasında söz alan Özkoç'un kürsüye çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Görüşmelere 10 dakika ara verilmesiyle milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerinin üzerine yürüdü ve Genel Kurul salonu karıştı.


Haber Videosu

: TTBMM'de CHP'li Engin Özkoç'un sözleri kavganın fitilini ateşledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler