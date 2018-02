CHP'li Engin Özkoç: Türk Askeri Orada Şehit Düşüyor, Suriyeli Gençler Nargile Tüttürüyor

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türk askerinin Suriyeli vatandaşların özgür yaşaması için mücadele ettiğini ve şehit düştüğünü kaydederek "Türk askerleri orada Suriyeli vatandaşların daha özgür yaşaması için ve sınır güvenliğimiz için orada harekat yapıyor. Şehit düşüyor evlatlar. Suriyeli gençler Türkiye'de nargile tüttürüyor. Sabahtan akşama kadar hayatlarını güzel geçirmek için Türkiye'deki olanaklardan faydalanmak için hayatlarını sürdürüyorlar." dedi.

"AFRİN'E GİRİLMESİNE KARŞI ÇIKIYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu. TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin önemli bir harekat sürdürdüğünü anımsatarak şöyle konuştu: "Türkiye önemli bir harekatı sürdürmektedir. Hala şehit ve yaralılarımız var. Rahmet diliyoruz şehitlerimize. CHP'nin bu konuda da fikri açıktır. Biz kendi sınır bölgemizi korumakla görevliyiz. BU bizim hakkımız ve bunu sonuna kadar kullanmalıyız. Afrin'e girilmesine karşı çıkıyoruz. Neden orası merkezi bir bölge ve sivillerin çok olduğu bir bölge. O bölgeden çatışmaların yoğunluğundan dolayı asker ve sivil kaybının çok olacağını düşünüyoruz. Türkiye sınırını koruyacak bize tehdit oluşturmayacak belli sınır içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun net bir açıklaması var. Türkiye sınırlarını güvence altına alacak bir sınır güvenliği orada yaratılmalıdır Türkiye kendi sınırlarını korumakla görevli ve bu onun meşru hakkıdır."

"ÇAVUŞOĞLU DEDİĞİMİZ NOKTAYA GELİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu'nun rejim ile PYG konusunda farklı düşünülmediği şeklinde açıklama yaptığını bildiren Engin Özkoç şöyle devam etti: "Bu konuda bazı açıklamalar var. Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Diyor ki sanırım YPG konusunda farklı düşünmüyoruz. Rejim destekleyen ülkelerin bize söylediği bu zaten. İlişkilerimiz yok diye belli konuda zıt düşünecek değiliz diyor. CHP ne diyor. Diyordu ki Esad rejimiyle Türkiye, PYD konusunda aynı şeyi düşünüyorlarsa orada Esad rejimiyle birlikte hareket edilmeli diyordu. Kıyamet koptu bir anda, herkes CHP'ye yüklenmeye başladı. Dün Çavuşoğlu bizim dediğimiz noktaya geliyor: diyor ki görüş ayrılığı içinde olabiliriz ama YPG-PYD konusunda hem fikiriz. Bu konuda birlikte hareket etmekten çekinmemeliyiz diyor."

"TÜRK ASKERİ ŞEHİT DÜŞÜYOR, SURİYELİ GENÇLER NARGİLE TÜTTÜRÜYOR"

Suriyeli mültecilerin barışın tesis edilmesinin ardından bir an önce ülkelerine dönmeleri gerektiğini kaydeden Engin Özkoç şöyle dedi: "Türkiye'de 3.5 milyon mülteci yaşıyor. Türk askerleri orada Suriyeli vatandaşların daha özgür yaşaması için ve sınır güvenliğimiz için orada harekat yapıyor. Şehit düşüyor evlatlar. Suriyeli gençler Türkiye'de nargile tüttürüyor. Sabahtan akşama kadar hayatlarını güzel geçirmek için Türkiye'deki olanaklardan faydalanmak için hayatlarını sürdürüyorlar. Öyleyse bunun düşünülmesi gerekiyor.K imsenin sınırlarında gözümüz yok. Bir an önce barışın tesis edilmesi rejimle irtibata geçilmesi ve Suriyeli mültecilerin bir an önce kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor."

"AKP DE TERÖR ÖRGÜTLERİ DE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALIYOR"

Engin ÖZkoç, DEAŞ'ın 'yalnız kurt' tekniğiyle CHP'nin adalet yürüyüşüne gerçekleştireceği saldırıya ilişkin iddianamenin hazırlandığını anımsatarak şunları söyledi: "Bugün basında var bu iddianame. Araştırmada adalet yürüyüşüne yönelik DEAŞ'ın yalnız kurt taktiğiyle planlandığı belirlendi. Adalet yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'na bir saldırı düzenlenmek istendi. Şavşat' da da PKK tarafından saldırı düzenlenmişti. FETÖ'de Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Ergenekon sürecinde FETÖ savcıları fezleke düzenlemiş, onu vatana ihanetle suçlayarak hedef göstermişlerdi. PKK, DEAŞ; FETÖ Kemal KIlıçdaroğlu'nu hedef alıyor. AKP de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıyor. AKP hükümeti aynı ağzı, aynı dili konuşarak terör örgütleriyle Kemal KIlıçdaroğlu'na saldırıyor."

"ERDOĞAN, DAVUTOĞLU, ÇAVUŞOĞLU TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM VE YATAKLIKTAN YARGILANMALIDIR"

PYD-PYG'nin terör örgütü olduğuna ilişkin mahkeme kararı olmasına rağmen Salih Müslim'in Ankara'ya devlet protokolüyle karşılanmasına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın suç duyurusunda bulunduğuna işaret eden Engin ÖZkoç şunları ifade etti: "Yasalara göre AKP hükümeti yardım ve yataklık yapmıştır. Mahkemelerin terör örgütü dedikleri terör örgütü liderini Türkiye'de resmi protokolle karşılayıp kırmızı halı serip onu Türkiye'de ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan,dönemin başbakanı Davutoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten yargılanmalıdır. Mahmut Tanal da bugün suç duyurusunda bulundu. Terör örgütlerinin hedefiyle AKP'nin hedefi aynıdır. Kemal Kılıçdaroğlu'dur." - Ankara