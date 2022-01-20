CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası - Haberler
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CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası

CHP'li Engin Özkoç'a 50 bin TL manevi tazminat cezası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı. Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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