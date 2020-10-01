CHP'li Emir: "Pandemiyle mücadele yerine rakamlarla mücadeleyi tercih ettiler"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Pandemiyle mücadele yerine rakamlarla mücadeleyi tercih ettiler ama artık bu oyun dün itibarıyla bitmiştir.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Pandemiyle mücadele yerine rakamlarla mücadeleyi tercih ettiler ama artık bu oyun dün itibarıyla bitmiştir. Artık Sayın Bakan'ın akşamları o turkuaz tabloyu açıklamaktan vazgeçmesini talep ediyoruz. Kimse inanmıyor, bilimsel bir değeri yok." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısında bilimsel verilerle ve yaşanan gerçeklerle örtüşmeyen, bir bakanın düşmemesi gereken durumlara düşecek şekilde veriler açıkladığını ve kendisinin iddialarına da yanıtlar verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarını anımsatan Emir, "Sayın Fahrettin Koca dün akşam bir şeyi doğru yaptı. O da aslında bütün pozitif vakaları açıklamadıklarını ve pozitif vakalarda şikayet olunca takibe aldıklarını, sadece hasta dediklerini açıkladıklarını söyledi. Yani çok daha fazla Kovid-19 pozitif vaka olduğunu ama kendi hasta kriterlerine uymadığı için açıklamadığını itiraf etmiş oldu." diye konuştu.

"Halkımıza doğruları söyleme zamanı gelmiştir"

Kamuoyunun bugüne kadar yanıltıldığını savunan Emir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza gerçek bilgiler verilmemiştir ve böylelikle vatandaşlarımızın alınan önlemlere yeteri kadar uyum sağlamasının önüne geçilmiştir. Daha da önemlisi hükümet, zamanında alması gereken etkin önlemleri almama rahatlığına kavuşmuştur. Dün Sayın Bakan Koca'nın da itiraf ettiği gibi aslına bakarsanız altı aylık bir yalan rüzgarı dün çökmüştür ve artık halkımıza doğruları söyleme zamanı gelmiştir.

Sağlık Bakanlığının test algoritmasına bakıyorsunuz, bakanlık, 'siz temaslı kişiyi buldunuz, şikayeti yoksa test yapmayacaksınız. Ne zaman yaparsınız? 65 yaşın üstünde veya riskli saydığımız vakalardansa yap.' diyor. Peki öyleyse 29 bin, 30 bin vakayı her gün nereden buluyorsunuz. Dolayısıyla bunların da semptomu var. Sadece Bakan kendince bir çarpıtma yapmak için onlara asemptomatik diyor."

Emir, hükümetin yeni tedbir alamayacak durumda olduğunu ileri sürerek, "Pandemiyle mücadele yerine rakamlarla mücadeleyi tercih ettiler ama artık bu oyun dün itibarıyla bitmiştir. Artık Sayın Bakan'ın akşamları o turkuaz tabloyu açıklamaktan vazgeçmesini talep ediyoruz. Kimse inanmıyor, bilimsel bir değeri yok. Doğru dürüst vaka sayısını açıklarsınız, vatandaşı bilgilendirir ve sorumlu davranmaya davet edersiniz, siz de devlet olarak gerekli önlemleri alırsınız." ifadesini kullandı.

Koronavirüs vakalarına ilişkin kendisinin açıkladığı belgeyi basın mensuplarına gösteren Emir, bu belgeye Sağlık Bakanlığında sınırlı sayıda kişinin erişimi olduğunu, erişim yetkisi olan kişiler üzerinde yapılan soruşturma sonucunda birkaçı hakkında, 'gizli belge ve bilgi sızdırmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulunma hazırlığı olduğunu iddia etti.

Basın mensuplarının, istifa bekleyip beklemediklerine yönelik sorusu üzerine Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok zor bir dönem geçirdiğini ve zor bir sorumluluk taşıdığını gördüğünü belirterek, "Bir çaba içerisinde ama gelinen noktada güvenilirliğini kaybetti. Dolayısıyla bu kritik görevi hakkıyla yürütmesinin olanaklı olduğunu düşünmüyorum. Takdir elbette Sayın Bakan'ındır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay