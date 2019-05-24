CHP'li Emir, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evde iftar yaptı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi Rahmi Doruk'a iftarda konuk oldu. Ziyaret sırasında Emir, Rahim Doruk'u Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştürdü.

CHP'li Murat Emir, 21 Nisan'da Akkuzulu Mahallesi'nde şehit Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) cenaze töreninde bir grubun saldırısına uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evde, Rahim Doruk'a misafir oldu. Murat Emir, Doruk ailesiyle birlikte yer sofrasında iftar yaptı. Emir, hem saldırı sırasındaki ev sahipliği, hem de iftar için Rahim Doruk ve ailesine teşekkür etti. Rahim Doruk ise yaşananlar nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Murat Emir, ziyaret sırasında Rahim Doruk'u, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştürdü. Kılıçdaroğlu, Rahim Doruk ve ailesinin Ramazan ayını tebrik edip, bayramlarını kutladı.



Kaynak: DHA

- Ankara