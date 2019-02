CHP'li Demir: "Doğu Ekspresi'nin Son Durağı Ardahan Olmalı"

CHP Ardahan Belediye Başkan adayı Faruk Demir, Doğu Ekspres Treninin son durağının Ardahan olması için imza kampanyası başlattıklarını söyleyerek, tüm Ardahan halkının bu kampanyaya destek vermesi için davette bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan adayı Faruk Demir basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. Ardahan'ın cazibe merkezi haline gelmesi için Doğu Ekspresin son durağının Ardahan olması gerektiğini söyleyerek, "Doğu Ekspres Treninin Ardahan'a gelmesi için şimdiye kadar emek veren herkese teşekkür ederiz. Amacımız Tren hattının Ardahan'a son durak olarak gelmesi ile birlikte bu hattan Yanlızçam ve Çıldır'a hafif raylı bir sistemle bağlantılar oluşturmak ve buraları cazibi merkezi haline getirmektir." dedi.

"Yönetimde Tek Seslilik var"

Faruk Demir Sosyal Demokrat belediyeciliğinin Türkiye'de çok güzel örnekler olduğunu söyleyerek, "Eskişehir, İzmir, Aydın,Muğla gibi illerde büyük farklar yaratılmış. Bu illerin çoğu turizm merkezi olmuş. Bizlerde Ardahan'da bu farkı yaratarak bir marka şehir yapma amacında olacağız. Bizler alışılmışın dışında bir belediyecilik yapmayı hedefliyoruz. Ardahan hiçbir zaman İktidara muhtaç değildir. Ardahan'da yönetim açısından tek seslilik var. Tüm atanmışlar ve seçilmişler tek sesten yönetiliyor. Bu tek seslilik iktidara dahi büyük zararlar vermektedir. 1 Nisan itibarı ile Sosyal Demokrat belediyecilikte farklı bir ses gelecek. Tek sesten şikayet eden herkesin desteklerini bekliyoruz."

Seçildikleri takdirde Zincir marketlere bir düzenleme getirerek, Ardahanlı esnafın destekleneceğini söyleyen Demir, "Zincir marketlere bir düzen getireceğiz. Önceliğimiz Ardahan esnafı ve sanayicisi olacak. Bu memlekette önce baskıyı kaldıracağız. Herkeste aş, iş tedirginliği var. Bu tedirginliği ortadan kaldıracağız. Yaptığımız projelerimizle Ardahan artık kendisine yetecek. Devletin yurt dışından ithal ettiği et fiyatının yarı fiyatına bizler et üretip ülke et ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacağız." dedi.

18 . madde uygulamasında bir çok vatandaşın mağdur olduğunu söyleyen CHP Ardahan belediye başkan adayı Faruk Demir, "Bu mağduriyeti gidereceğiz, mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetleri hemen giderilecek" şeklinde konuştu.

CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ise, 31 mart yerel seçimleri için durmaksızın çalıştıklarını hatırlatarak, "Partimize destek verecek olan her partiye kapımız açık. Henüz her hangi bir parti ile ittifak veya ortaklık anlamında bir görüşme olmadı. CHP olarak kendi partimizin Projelerini ve kadrolarını sunacağız ve Ardahan'ı sosyal demokrat belediyecilikle buluşturacağız." dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA