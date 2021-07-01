CHP'li Çeviköz: "Türkiye, kardeşliğin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmamalı"
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CHP'li Çeviköz: "Türkiye, kardeşliğin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmamalı"

CHP'li Çeviköz: 'Türkiye, kardeşliğin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmamalı'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin, kardeşliğinin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmaması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin, kardeşliğinin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmaması gerektiğini savundu.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik etti.

Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının bugün yürürlüğe girdiğini belirten Çeviköz, uluslararası sözleşmelerin TBMM tarafından feshedilebileceğini, bu nedenle Danıştay'ın yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesine yönelik kararının, sözleşmenin feshindeki hukuksuzluğu perçinlediğini iddia etti.

AB ülke liderlerinin Brüksel'de bir araya geldiğini anımsatan Çeviköz, en kısa sürede hem 18 Mart Mutabakatı hem de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularında somut adım atılması gerektiğini söyledi.

CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin, Afganistan'daki Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamasının iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek "Taliban Afganistan'ın bir gerçeği. İleride kurulacak hükümette rolleri olacak. Bugünden Taliban ile karşı karşıya gelmek, Afganistan ile köklü kardeşlik ilişkilerimizi zedeleyecektir. Bu şartlar altında iktidar, Mehmetçiklerimizi nasıl Afganistan'da tutmaya devam ediyor? Dün itibarıyla Almanya da askerlerini çekti. Türkiye, kardeşliğin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmamalı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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