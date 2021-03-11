CHP'li Çeviköz, iktidarın, "makyajlanmış İnsan Hakları Eylem Planı açıkladığını" savundu

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan iktidarın, insan haklarını sadece yüzeysel bir şekilde ele aldığını, makyajlanmış bir eylem planı açıkladığını savunarak, "Makyajlanmış eylem planlarıyla Avrupa Birliği (AB) hedefi ikna edici değil.

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamayan iktidarın, insan haklarını sadece yüzeysel bir şekilde ele aldığını, makyajlanmış bir eylem planı açıkladığını savunarak, "Makyajlanmış eylem planlarıyla Avrupa Birliği (AB) hedefi ikna edici değil." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili projenin toplam maliyetinin 1,2 milyon avro olduğunu söyledi.

Bu tutarın 128 sayfalık planın hazırlanması için kullanıldığını ileri süren Çeviköz, "Ülkemizde insan haklarını savunmanın ne kadar zor ve bunun bedelinin ne kadar ağır olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak içeriksiz bir raporun ne kadar pahalı olduğunu da bu iktidar sayesinde anlamış olduk." sözlerini sarf etti.

CHP'li Çeviköz, insan haklarının bir iç mesele olmadığını vurgulayarak, "İktidar, hem uluslararası kuruluşlardan fonlamayla destek alıyor hem de 'İnsan hakları bizim meselemizdir.' diyor. Bu açık bir ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullandı.

"AİHM'in kararlarını uygulamayan iktidarın, insan haklarını sadece yüzeysel bir şekilde ele aldığını ve makyajlanmış bir eylem planı açıkladığını" öne süren Çeviköz, "Makyajlanmış eylem planlarıyla AB hedefi ikna edici değil." diye konuştu.

Mısır ile ilişkilerin "ideolojik takıntılardan" uzak ve büyükelçilik düzeyinde sürdürülmesi gerektiğini savunan Çeviköz, öte yandan Arap aleminin kucaklaşmak üzere olduğu Suriye ile dış politikanın, ciddi şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman