CHP'li Çeviköz, dış politikaya yönelik eleştirilerde bulundu Açıklaması
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CHP'li Çeviköz, dış politikaya yönelik eleştirilerde bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirterek, iktidarın politikalarını eleştirdi.

CHP'li Çeviköz, dış politikaya yönelik eleştirilerde bulundu Açıklaması
08.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:35

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, CHP olarak Libya'da huzur ve istikrar istediklerini belirterek, iktidarın politikalarını eleştirdi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili konuları değerlendirdi.

"Libya konusunda CHP olarak isteğimiz, Trablus'taki hükümet ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sona ermesi ve Libya'nın bir an önce huzur ve istikrara kavuşmasıdır." diyen Çeviköz, bunun hem Afrika kıtası hem Doğu Akdeniz'in güvenliği için elzem olduğuna dikkati çekti.

Libya'daki, krize taraf bütün ülkelerin BMGK'nin silah ambargosu kararları başta olmak üzeri bütün kararlarına uyması gerektiğini belirten Çeviköz, "AKP'nin Libya politikası, yeni Osmanlıcı dış politikanın bir boyutudur. AKP Suriye'de yaşananlardan ders almamıştır." ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyinde TSK'nin ve Türkiye destekli silahlı grupların hakim oldukları bölgelerde Türk Lirası kullanılmaya başlandığını söyleyen Çeviköz, Astana sürecinde Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı vurgusu yapılmasına rağmen sürecin bir parçası olan Türkiye'nin Suriye'de asker bulundurması, kontrol ettiği bölgelerde belediye hizmetleri sağlaması, idari mülkiye amirleri görevlendirmesi, yerel meclislerdeki görevlilerin maaşlarını ödemesi ve bölgeye Türk Lirası sokmasının açıklanmaya muhtaç bir çelişki olduğunu öne sürdü.

Çeviköz, ayrıca 1 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesinde liderlerin "Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait olması gereken petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konulmasına ve transfer edilmesine yönelik itirazlarını beyan ettiğini belirterek, bu itiraza CHP olarak katıldıklarını, zirvenin katılımcılarının da itirazlarına samimiyetle sahip çıkmalarını beklediklerini ifade etti.

IŞİD'in Suriye ve Irak'ta etkinliği azalsa da Türkiye gelen örgüt mensuplarının tehdit oluşturduklarını öne süren Çeviköz, yetkililerin IŞİD'le mücadele stratejilerini daha kapsamlı hale getirmek için adım atacaklarını umduğunu söyledi.

AB ile ilişkiler

Çeviköz, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 arasındaki süreçte AB dönem başkanlığını Almanya'nın yürüteceğine işaret ederek, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedileceğinin beklendiğini dile getirdi.

Ünal Çeviköz, ancak bu beklentinin Merkel'in, kovid-19 salgınının üstesinden gelmeye ağırlık verileceğinin açıklanmasının ardından son bulduğunu iddia etti.

İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ile Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nden çıkılmasına yönelik tartışmaların kadına yönelik şiddete karşı çıkan herkesi umutsuzluğa düşürdüğünü ileri süren Çeviköz, anlaşmadan çekilmeyi doğru bulmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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