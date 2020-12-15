CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması
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CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

15.12.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:01
CHP'li Çeviköz'den ABD'nin yaptırım kararına tepki Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile...

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin S-400 füze sistemi almasına yönelik ABD yaptırım kararına ilişkin, "Ülkemizin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım uygulama (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile karşılıyor ve bu kararı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çeviköz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze sistemi alımına ilişkin ABD'nin yaptırım (CAATSA 231) kararı almasını derin bir endişe ile karşıladıklarını ve bu kararı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Söz konusu yaptırımların nedeni olan S-400'lerin alımının, Türkiye'nin egemen kararı olduğunu belirten Çeviköz, şu ifadeleri kullandı:

"O nedenle yaptırım adımını asla kabul etmemekteyiz. NATO'nun en önemli ülkelerinden biri olan ülkemizin savunmasını güçlendirmek için attığı adımların, içinde bulunduğumuz ittifakın da güçlendirilmesi için düşünülen bir tedbir olarak değerlendirilmesi beklenirdi. Türkiye S-400 sistemini satın almak zorunda kalmış ve tercihini de bu yönde kullanmıştır. Şimdi yapılması gereken 2,5 milyar dolarlık yatırım yapılan bu sistemin en kısa zamanda kullanılır hale getirilmesidir."

Türkiye'nin savunma sanayiine yönelik olarak alınan kararların, sadece Türkiye'yi etkilemekle kalmayacağına; NATO'nun stratejik savunma yeteneklerine de olumsuz etkide bulunacak nitelikte olduklarına işaret eden Çeviköz, "Dolayısıyla bu karar, Türkiye özelinde tüm NATO ülkelerini de ilgilendirmektedir. ABD yönetimi Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında Türkiye'ye 3 yıl boyunca uyguladığı silah ambargosunun ardından 40 yıldır bu yola başvurmamıştır. Böyle bir yaptırım kararı almak yerine meselenin çözümü için diyalog yoluyla bir arayış içinde olunması beklenirdi. CHP olarak bu krizin aşılması yönünde gösterilecek her türlü çabayı destekleyeceğimizi bildiriyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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