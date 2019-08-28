CHP'li Çeviköz basın toplantısı düzenledi

28.08.2019 12:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin, "Basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin'e güvenli bölge konusu da soru olarak yöneltildi. Putin, Türkiye-Suriye sınırında bir güvenli bölge bulunmasının Suriye'nin toprak bütünlüğünü güvence altına almak açısından önemli olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Türkiye de Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsediğini açıklayıp duruyor ancak Türkiye ile Rusya arasında 'toprak bütünlüğü' ifadesinin farklı şekilde anlaşıldığı gün gibi açıktır. Türkiye, Suriye toprakları içinde kendi kontrolünde bir güvenli bölge istiyor. Böyle bir güvenli bölge toprak bütünlüğü ilkesiyle bağdaşmaz" dedi.



Rusya'dan savaş uçağı alımı



Bir basın mensubunun, Rusya'daki basın toplantısında Rus savaş uçaklarının alınıp alınmaması konusunun öne çıktığına ilişkin sorusuna ise Çeviköz, "Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olduğunu unutmamak gerekir. S400'ler ile ilgili tartışmaları hepimiz yakından izledik. Bunun oluşturduğu sakıncaları hem ABD ile olan ilişkilerimizde hem diğer NATO üyesi olan ittifak mensubu müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde gördük. Eğer, Türkiye NATO yükümlülükleriyle uyumlu olmayan bir takım silah tercihleri yapmaya devam ederse bunun Türkiye'nin güvenliği açısından fevkalade ciddi ve çok olumsuz yansımaları olacağından endişe duyuyoruz. Onun için bu görüşmelerin sadece bir iki şahıs arasındaki hoş bir sohbet olarak kalmasını ve ileriye dönük olarak Türkiye'nin bu şekilde tercihlerini farklı bir yöne doğru değiştirecek adımlar atmamasını temenni ediyoruz" diye yanıt verdi.



PKK'nın orman kundaklamaları



Ülkede çıkan orman yangınlarını terör örgütü PKK tarafından üstlenilmesiyle ilgili soruya Çeviköz, "Elbette, fevkalade kınanması gereken bir itiraftır. Eğer, bu gerçekse ve bu şekilde bir itirafı terör örgütü yapıyorsa bunun üzerine güvenlik makamlarımız tarafından gidilmesi beklenir" şeklinde yanıt verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA