CHP'li Çakırözer: 'Türkevi'nin açılması memnuniyet verici' - Haberler
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CHP'li Çakırözer: "Türkevi'nin açılması memnuniyet verici"

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
CHP'li Çakırözer:

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, New York'taki Türkevi'nin açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ama ülkelere prestij, başarı kazandıran binalar değil, onların içindekilerin uyguladıkları politikalardır.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, New York'taki Türkevi'nin açılmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Ama ülkelere prestij, başarı kazandıran binalar değil, onların içindekilerin uyguladıkları politikalardır." dedi.

Çakırözer, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinden, beklenenlerin hayata geçmediğini savundu.

Ziyarete ilişkin "yenilmiş, içilmiş, dönülmüş" ifadesini kullanan Çakırözer, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bu kadar kenara itilmeseydi, pasif hale getirilmeseydi, inanıyorum ki Dışişleri Bakanlığının değerli bürokratları, Cumhurbaşkanı'na ve geziye gidenlere, 'ABD Başkanı Biden'ın şu anda kimseyle, özellikle Türkiye'den biriyle görüşecek hali yok. Kendi ülkesinde durumu zor. Bu görüşme gerçekleşmeyebilir. Bu kadar insanla gitmeyelim. Bu kadar masraf yapmayalım.' diyebilirdi. Dediler mi merak ediyorum ya da dediler de dinlenmedi mi?" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, ABD ziyaretinin, "tamamen bir fiyasko" olduğunu, iki uçakla, yüzlerce insanla gidilip, dönüldüğünü öne sürdü.

New York'taki Türkevi'ne değinen Çakırözer, "Türkevi'nin açılması memnuniyet vericidir. Hikayesi 1970'li yıllara kadar dayanır. Türkevi'nin bu noktaya gelmesinde kimlerin emeği geçtiyse teşekkür eder, hayırlı olmasını dileriz. Ama ülkelere prestij, başarı kazandıran binalar değildir, onların içindekilerin uyguladıkları politikalardır. Bu son gezide olduğu gibi plansız programsız geziler yaparsanız, değil 34 katlı 134 katlı binanız olsa Türkiye'nin itibarını artıramazsınız." değerlendirmesini yaptı.

Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'ye onay için getirileceği açıklamasının hem Türkiye hem de dünya açısından önemli olduğunu belirten Çakırözer, "Bunu açıklamak için uçaklar dolusu insan ve araba ile New York'a kadar gitmeye gerek var mıydı? Çünkü anlaşmayı zaten imzalamıştık. Türkiye, onaylamayan 197 ülke arasında yalnızca 6 ülkeden biriydi. Tabii ki onaylamamız önemlidir. Mesele yalnızca onay değil, uygulamaya geçirmektir." diye konuştu.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri
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