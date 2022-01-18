CHP'li Çakırözer, Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar kara yolunun yapılmasını istedi

ESKİŞEHİR (AA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar kara yolu yapımının 2022 yılı Yatırım Programı'na alınmamasını eleştirerek, "Eskişehir halkı bu yolun yapılmasını istiyor, artık ölmek, yaralanmak istemiyor." dedi.

Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi'den gelen bazı muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Eskişehir'de en fazla trafik kazası meydana gelen yerin Seyitgazi-Kırka-Afyonkarahisar kara yolu olduğunu aktaran Çakırözer, bu yolda son bir yılda yaklaşık 1000 trafik kazası meydana geldiğini, 2 bine yakın kişinin yaralandığını, 35 kişinin de öldüğünü belirtti.

Yolun yapılması için yıllardır talepte bulunduklarını dile getiren Çakırözer, verilen sözlere rağmen yol yapımının hafta sonu açıklanan yatırım programına alınmadığını söyledi.

Çakırözer, yolun yapılması için imza kampanyası başlattıklarını ve yaklaşık 13 bin imzanın toplandığını anlatarak, "Eskişehir halkı bu yolun yapılmasını istiyor, artık ölmek, yaralanmak istemiyor. Bu yol sadece Eskişehir'in sorunu da değil. Marmaray'ı, Karadeniz'i Ege'ye Akdeniz'e bağlayan bir yol. Herkes için bu yolun yapılmaması sıkıntı. 'Bütçe yok, ödenek yok.' demek mazeret değil, artık bu yolun yapılması gerekiyor." diye konuştu.