CHP'li Çakırözer: "İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli"
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CHP'li Çakırözer: "İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli"

CHP'li Çakırözer: 'İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli'
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli." dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu ay 40 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, bir gazetecinin tutuklandığını, bir basın mensubunun hapis cezasının onandığını, 3 basın mensubunun ise haber takibi sırasında saldırıya uğradığını söyledi.

AFP foto muhabiri Bülent Kılıç'ın gözaltına alınması sırasında çekilen fotoğraf karesini gösteren Çakırözer, "Biz dünyaya bu fotoğrafları verdiğimiz sürece, gazeteciler bu şekilde yaka paça gözaltına alındıkları, 'Nefes alamıyoruz.' deme noktasına getirildiği sürece basın özgürlüğünden bahsedemeyiz. Gazetecilerin nefes alamaması demek, toplumun nefessiz kalması demektir. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli." diye konuştu.

CHP'li Çakırözer, bu ay sosyal medyada Sezgin Baran Korkmaz ve Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin paylaşımlara ve bazı haberlere erişim engeli getirildiğini de belirterek bunların, hem halkın haber alma özgürlüğünü hem de gerçeklerin ortaya çıkmasını engellediğini ifade etti.

Gazete alımlarının kamu kurumlarına ilişkin tasarruf tedbirleri kapsamına alındığını anlatan Çakırözer, gazete alımından değil, lüksten ve şatafattan tasarruf yapılması gerektiğini söyledi. Çakırözer, bu bağlamda, salgın tedbirleri kapsamında kahvehane, spor salonu, berber gibi iş yerlerine getirilen gazete alım yasağının da yarın başlayacak normalleşme sürecinde kaldırılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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CHP'li Çakırözer: "İçişleri Bakanlığı, gazetecileri engellemek için çıkarılan genelgeyi iptal etmeli" - Haberler
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