CHP'li Çakırözer: "Halk TV canlı yayınında gazetecileri, milletvekillerini hedef alan bir saldırı yaşandı"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Halk TV canlı yayınında gazetecileri, milletvekillerini hedef alan bir saldırı yaşandı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Halk TV canlı yayınında gazetecileri, milletvekillerini hedef alan bir saldırı yaşandı." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'in İçmeler beldesinde Halk TV canlı yayınında gazetecileri, milletvekillerini hedef alan bir saldırı yaşandığını belirterek, bu saldırının yangın bölgesinde yaşanan tek saldırı olmadığını, NTV ve TRT çalışanlarının da saldırıya uğradığını ifade etti.

Hangi kurumdan olursa olsun yapılanları kabul etmediklerini ve kınadıklarını dile getiren Çakırözer, "Bu saldırı sadece basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda orada bulunan gazetecilerin, yayın ekibinin canına kasteden bir saldırı." dedi.

Utku Çakırözer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yangınlarla ilgili medya kuruluşlarına mektup göndermesinin yanlış bulduğunu söyleyerek, "RTÜK'ün medya kuruluşlarına yangınla ilgili haberleri sınırlamaları aksi halde en ağır cezaların verileceği yönündeki mektubu, açıkça bir sansürdür, tehdittir. Gazetecilere yönelik şiddet, baskı artarken RTÜK'ün yayın kuruluşlarına yönelik bu sansürü de basın özgürlüğüne bir darbedir." değerlendirmesinde bulundu.

Afet bölgesinde bakanların programlarını takip etmek isteyen FOX TV, HALK TV, Reuters muhabirlerine akreditasyon uygulaması yapıldığını iddia eden Çakırözer, bunun da basın özgürlüğüne vurulan başka bir darbe olduğunu savundu.

Çakırözer, "Bütün basın kuruluşlarının, Halk TV'ye yapılan saldırıya tepki göstermesi gerekir. Aynı şekilde NTV'ye, TRT'ye yapılan saldırıya, aynı şekilde FOX'un, Halk TV'nin, Reuters'ın akreditasyon uygulamasıyla engellenmesine bütün basın kuruluşlarının, meslek örgütlerinin karşı çıkması gerekir. Ancak bu şekilde Türkiye'de basın özgürlüğünü koruyabiliriz." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz