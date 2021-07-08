CHP'li Çakırözer: "Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li Çakırözer: "Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir"

CHP'li Çakırözer: 'Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir'
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteden tasarruf yapmanın, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmek anlamına geleceğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazeteden tasarruf yapmanın, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmek anlamına geleceğini söyledi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, tasarruf tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmadığını belirtti.

Bir veya iki liralık gazeteden tasarruf olunmayacağını dile getiren Çakırözer, "Eğer tasarruf yapılacaksa başka kalemlere bakmak lazım. Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi, eğitimi ve insanların bilgiyle donatılmasını yok etmektir." diye konuştu.

Bu adımın, yüzlerce gazetenin kapanması anlamına geleceğini savunan Çakırözer, Anadolu basınının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaten zor durumda olduğunu, bu kararla daha da zor duruma düşeceğini ifade etti.

Çakırözer, "Bu karardan geri dönülmezse Anadolu'da yurttaşları bilgilendirecek gazeteler olmayacak. Olayın bir de basın emekçileri boyutu var. Meslektaşlarımız asgari ücretin dahi altında çalışmak zorunda bırakılıyor. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğiyle çalışmak durumunda kaldılar. Şimdi ilan gelirleri de ortadan kalkıyor. Binlerce meslektaşımız işsizlikle karşı karşıya kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK'ün bazı televizyon kanallarına ceza verdiğine işaret eden Çakırözer, RTÜK'ün görevinin, iktidarların yanında olmak değil, televizyonların daha özgür yayın yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Çakırözer, gazetecilere yönelik saldırılara da değinerek, saldırganlara verilen cezaların daha caydırıcı olmasını istedi.

Utku Çakırözer'e, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı Esra Koçak Mayda ve gazeteci Sultan Özer de eşlik etti.

CHP'li Çakırözer: 'Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir'
CHP'li Çakırözer: 'Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
Halk TV'nin eski müdüründen Millet İttifakı'nda kriz yaratacak sözler: CHP'den Akşener'in mitinglerinin yayınlanmaması için telefon aldım
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Sezen Aksu Selin Şekerci Burak Özçivit Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Metin Oktay Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li Çakırözer: "Gazeteden tasarruf yapmak demek, kültürel birikimi yok etmektir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:31:58. #1.16#

title