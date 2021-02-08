CHP'li Çakırözer, gazetecileri hedef alan saldırıların faillerinin cezasız kaldığını savundu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yılın ilk ayında gazeteciler için yaşananların kaygı verici olduğunu, gazetecileri hedef alan saldırıların faillerinin cezasız kaldığını ileri sürdü.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yılın ilk ayında gazeteciler için yaşananların kaygı verici olduğunu, gazetecileri hedef alan saldırıların faillerinin cezasız kaldığını ileri sürdü.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, basın özgürlüğü konusunda hazırladığı 2021'in ilk ayını kapsayan raporu paylaştı.

Çakırözer, söz konusu rapora göre, bu yılın, 2019 ve 2020 gibi, gazeteciler için saldırılar ve cezalarla başladığını savundu.

Şubatı da kapsayan 35 gün içinde en az 30 gazetecinin, bir yandan sivil şahısların saldırısına bir yandan da güvenlik güçlerinin plastik mermisine ve tartaklamasına maruz kaldığını iddia eden Çakırözer, ocak ayında gazetecileri hedef alan soruşturma ve davaların da bitmediğini söyledi.

Ocak ayında 29 gazetecinin hakim karşısına çıktığını, 4 gazetecinin 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını, 4 gazeteci hakkında yeni dava açıldığını ve 2 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldığını aktaran Çakırözer, ocak ayında gözaltına altına alınan 5 gazeteciden 1'inin tutuklandığını kaydetti.

"11 habere erişim engellendi"

Çakırözer, Basın İlan Kurumu ve RTÜK'ün gazete ve televizyonlar üzerinde uyguladığı baskı ve cezaların yılın ilk ayında da devam ettiğini savundu.

Basın özgürlüğü raporunun önemli bölümlerinden birisinin "habere erişim engeli" getirilmesi olduğunu söyleyen Çakıözer, ocak ayında ağırlıklı olarak yolsuzluk, rüşvet, taciz konulu 11 habere erişimin engellendiğini kaydetti.

Yılın ilk ayında yaşananların kaygı verici olduğunu ifade eden Çakırözer, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin sokak ortasında darbedildiği, haber takibindeyken plastik mermilerin hedefine konduğu, gözaltına alındığı, basın kuruluşlarının özgürlüğünün yasaklar ve cezalarla sürekli kısıtlandığı bir ülkede demokrasiden bahsedemeyiz. Halkın haber alma hakkı için mücadele veren gazetecilerin can güvenliğinden devlet kurumları sorumludur. Gazetecileri hedef alan bu saldırıların faillerinin cezasız kalması son derece vahimdir. Cezasızlık, saldırıları daha da artırmakta, gazetecilerin özgürce ve güvenli şekilde haber takibi yapacakları ortamları engellemektedir. Yapılması gereken, gazetecilerin özgürce çalışacağı ortamın oluşturulmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan