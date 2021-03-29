CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de Kovid-19 test sonuçlarının karıştırıldığı iddialarının soruşturulmasını istedi
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CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de Kovid-19 test sonuçlarının karıştırıldığı iddialarının soruşturulmasını istedi

Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
CHP'li Çakırözer, Eskişehir'de Kovid-19 test sonuçlarının karıştırıldığı iddialarının soruşturulmasını istedi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Şehir Hastanesinde Kovid-19 PCR test sonuçlarının karıştırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanlığının soruşturma açmasını istedi.

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Şehir Hastanesinde Kovid-19 PCR test sonuçlarının karıştırıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanlığının soruşturma açmasını istedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir Şehir Hastanesinde bazı vatandaşların Kovid-19 PCR test sonuçlarının yanlış açıklandığının ortaya çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, bu olayın soruşturulması çağrısında bulunan Çakırözer, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile konuyu görüştüğünü anlattı. Çakırözer, "Kendisi de bu vahim hatanın doğru olduğunu bana bildirdi. Bu konuda kamuoyuna bilgilendirme yapılması ihtiyacı olduğunu söyledim. Kendisi de bu konuda bana hak verdiğini, zaten yetkililere bu yönde talimat verdiğini ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi ama bilgilendirmek yetmez aynı zamanda bu vahim hatanın nasıl gerçekleştiğinin bir soruşturmayla ortaya çıkarılması gerektiğini de vurguladım." diye konuştu.

"AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı taleplerinin esiri"

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinin hiçbir yerinde, Türkiye'nin tam üye adayı statüsünden bahsedilmediğini kaydeden Çakırözer, "Zirve metninin ortaya koyduğu bir başka gerçek ise Türkiye ile ilgili alınacak her kararın artık resmen Doğu Akdeniz'de hiçbir adım atmamamız koşuluna bağlanmış olmasıdır. AB, bu konuda Türkiye'nin alacağı bir inisiyatif karşısında harekete geçeceği tehdidini de ortaya koymaktan çekinmemiş." ifadelerini kullandı.

Bildirgede, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için yürüttüğü sismik araştırmaların "illegal" olarak tanımlanmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çakırözer, "AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı taleplerinin esiri olmuş durumda." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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