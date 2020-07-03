CHP'li Çakırözer'den, sosyal medyaya ilişkin düzenleme değerlendirmesi Açıklaması
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CHP'li Çakırözer'den, sosyal medyaya ilişkin düzenleme değerlendirmesi Açıklaması

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Nefret ve hakareti kabul edemeyiz ama bunu gerekçe gösterip sosyal medyayı kapatmak doğru değildir.

CHP'li Çakırözer'den, sosyal medyaya ilişkin düzenleme değerlendirmesi Açıklaması
03.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:05

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Nefret ve hakareti kabul edemeyiz ama bunu gerekçe gösterip sosyal medyayı kapatmak doğru değildir. Bu ifade özgürlüğüne darbe vurmaktır." dedi.

Çakırözer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorunlarına yer verdi.

Her ayın sonunda Türkiye'deki basın özgürlüğü karnesini değerlendirdiğini anımsatan Çakırözer, gazetecilerin mahkeme salonlarında değil haber peşinde koşması gerektiğini belirtti.

Haziranda, adliyelerin açılmasıyla birlikte gazetecilerin, mahkeme salonlarında haberlerini savunmak zorunda kaldığını iddia eden Çakırözer, "Gazeteciler haberleri nedeniyle tehdit edildi, bazıları cezaevine gönderildi. Birçok gazete, gerçek haberler nedeniyle sansüre uğradı. Bir gazetecinin posta kutusuna mermi dahi kondu. Gazetelere ilan kesme cezası verildi. Örneği görülmemiş bu cezalarla basının susturulması kabul edilemez." diye konuştu.

Çakırözer, gazetecilerin özgürlüğünün toplumun özgürlüğü anlamına geldiğini dile getirdi.

Sosyal medyaya yönelik "sansür arayışlarının da" olduğunu, kişilere yönelik nefret ve ağır hakaretlerin gerekçe gösterildiğini belirten Çakırözer, "Nefret ve hakareti kabul edemeyiz ama bunu gerekçe gösterip sosyal medyayı kapatmak doğru değildir. Bu ifade özgürlüğüne darbe vurmak demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakırözer, gazetecilerin özlük haklarına ilişkin sorunlarının olduğunu kaydederek, "Gazeteciler salgın döneminde bile büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. Gazetecilerin sorunlarının çözümüne ilişkin kanun teklifimizi verdik. Yeni gelecek torba yasalardan birine eklenecek bir maddeyle basın emekçilerinin hakkı olan yıpranma payı hakkını en kısa sürede tekrar verelim. Bu konuda diğer partilerden de destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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