CHP'li Çakırözer'den, "kadına yönelik şiddette, uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmesin" teklifi

04.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:22

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kadına yönelik şiddet suçlarında, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmemesi için iki ayrı kanun teklifi sunduklarını bildirdi.

Çakırözer, Mecliste, eski eşi tarafından satırla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ve annesi Meral Sondikme ile partisinden bir grup milletvekilinin de katıldığı basın toplantısı düzenledi.

Ayşe Tuba Arslan'ın son çığlığının "Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz" olduğunu belirten Çakırözer, saldırgana, uzaklaştırma kararlarını ihlal etmesine rağmen bir gün dahi hapis cezası verilmediğine dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı'nın açıklamalarına işaret eden Çakırözer, "Adalet Bakanı, kadın ile saldırganın uzlaştırma masasına oturtulması emrini veriyor. İşte eksiklik bu. Adalet Bakanı'nın sözleri ile 'Adaletin, son bir çareyle kapısına gelen kadının feryadına sessiz kalmasının' nedenlerinden biri, kadınların, saldırganlarla, olası katillerle uzlaşmaya zorlanmasıdır." dedi.

Çakırözer, TBMM Başkanlığına, kadına yönelik şiddet içeren suçlara ilişkin iki ayrı kanun teklifi sunduklarını bildirdi. Utku Çakırözer, söz konusu kanun teklifleri ile amaçlarının, kadına yönelik şiddet suçlarında, uyuşmazlık çözüm yoluna gidilmesini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayarak, "Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz. Kadın, kendisine şiddet uygulayanla, kendisine hakaret edenle, kendisini tehdit edenle, huzurunu bozanla uzlaşmaz." dedi.

Sistemin, kadına yönelik şiddeti, "aile içi mesele" olarak görmesini engellemeyi amaçladıklarını belirten Çakırözer, şunları söyledi:

"Polislerin, savcıların, hakimlerin aileyi değil öncelikle kadını, sadece kadın olduğu için şiddete uğrayan kadını korumak için devreye girmesini sağlamayı hedefliyoruz. Kadınların, uzlaştırma yoluyla şiddetin ardından evlerine gönderilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Çünkü bu bakış açısının, kadına yönelik şiddeti körüklediğini düşünüyoruz. Arabuluculuk ve uzlaştırma, şiddet ile zedelenen aile hukukunda uygulanamaz. Arayı bulmak için zorlamak, sadece ve sadece şiddeti arttırır."

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de kadına yönelik şiddette kadını, yalnızca anne ve eş olarak gören, aile içinde korumacılık söylemleriyle ele alan anlayışlarla bir yere varılamayacağının ortaya konulmuş olduğunu söyledi.

Ayşe Tuba Arslan'ın babası Serdar Arslan ise "Benim ciğerim yandı, ocağım yandı. Başka ocaklar yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Yavrular yetim kalmasın. Bugüne kadar geç kalınsa da inşallah bundan sonra caydırıcı kararlar bunun önüne geçer." diye konuştu.

Toplantı sırasında gözyaşlarını tutamayan anne Sondikme ise söz konusu teklifi hazırlayan milletvekillerine teşekkür etti.

Kanun teklifleri

Utku Çakırözer'in, TBMM Başkanlığına sunduğu ilk teklif, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre, kadına yönelik her türlü şiddet ile ilgili olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere hiçbir alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna gidilemeyecek.

Çakırözer'in ikinci teklifi de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklife göre, kanuna, "Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile kadına yönelik her türlü şiddet suçunda uzlaştırma yoluna gidilemez. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz." hükmü ekleniyor.

Kaynak: AA